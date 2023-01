Alejandro Garnacho, el chico que tiene en sus planes la selección argentina, acelera su crecimiento en Manchester United

escuchar

En el partido de Copa EFL contra Charlton Athletic, Alejandro Garnacho dio un paso importante en su corta carrera en Manchester United: completó primera vez un partido del primer equipo de los Diablos Rojos. Y desplegó todos sus recursos: recibiendo libre y junto a la banda izquierda causó estragos en la defensa, usando su arsenal de trucos para enganchar para la pierna derecha y creando varias chances de gol.

A pesar de su brillante rendimiento en la noche del martes, el extremo no encontró el arco en la victoria por 3-0, como sí lo hicieron sus compañeros Antony y Marcus Rashford, que marcó un doblete. Pero sí recibió reconocimiento de los hinchas en Old Trafford, que volvieron a agasajarlo con cánticos de “viva Garnacho”. El gesto tiene un añadido de valor: hasta hace muy poco, la canción era dedicada al ídolo del delantero de 18 años, Cristiano Ronaldo. Las comparaciones en cuanto al estilo de juego del argentino nacido en Madrid por parte de los simpatizantes apuntan, casi exclusivamente, a cuando el astro portugués dio sus primeros pasos en Manchester.

"VIVA GARNACHO" los hinchas del United alientan al equipo ¡cantando por el argentino!



📺 Mirá el partido por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/N40jTuMSG5 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 10, 2023

Este logro es un nuevo paso en una campaña de constante crecimiento para Garnacho, que hizo su debut profesional recién en abril del año pasado, entrando en los últimos minutos en un empate contra Chelsea. En aquellos primeros meses CR7 lo “apadrinó”, mostrándose junto a él en varias ocasiones aun a pesar de las múltiples situaciones incómodas que enfrentaban públicamente al portugués con el club. Y con el tiempo llegarían los primeros brillos de Alejandro; el gol del 1-0 sobre Real Sociedad en la Europa League, dos asistencias en el 4-2 sobre Aston Villa por la EFL y un tanto para cambiar empate por victoria sobre el final contra Fulham, en el último encuentro de la Premier League antes del freno por el Mundial de Qatar. Aquellos buenos rendimientos le valieron incluso el premio del club al mejor jugador del mes de noviembre.

Es más: Garnacho está alcanzando estos hitos en su carrera aun más rápidamente que Cristiano al principio de la suya vestido de rojo. Cuando jugó su primer partido oficial era nueve meses menor que su ídolo, y marcó su primer gol a los 18 años y 4 meses, tres meses menos que los que tenía CR7 cuando se estrenó en la red en el equipo. Esas similitudes se extenderían también al plano internacional: si hiciere su debut en la selección argentina en los amistosos de marzo, tendrá casi la misma edad que Cristiano cuando hizo su presentación como futbolista de Portugal.

Garnacho mantuvo una cálida relación con Cristiano Ronaldo hasta la salida de su ídolo de Manchester United, a fines de noviembre. ANDER GILLENEA - AFP

La confianza del director técnico Erik ten Hag en el jugador, nacido el 1 de julio de 2004 en la capital española y comprado a Atlético de Madrid por 500.000 euros en 2021, está bien reflejada en las cálidas palabras que el chico dedicó a su DT en diciembre: “Es un muy buen entrenador, y por sobre todo una muy buena persona. Siempre nos presta mucha atención a todos y nos ayuda de gran manera, especialmente a los jugadores jóvenes”, ponderó, hablando con los canales oficiales de Manchester United. “Tuve que seguir trabajando duramente hasta el momento en que me dieron mi oportunidad. A partir de entonces estoy aprovechando cada chance que él me da”, añadió.

Ten Hag es recíproco con los elogios, pero no sin antes ofrecerle algunas advertencias respecto a su aplicación tanto en los entrenamientos como en los partidos: “Aún tiene cosas por aprender, pero estamos muy contentos con su desarrollo y con lo que aporta al equipo. Ahora, depende de su actitud”, afirmó el neerlandés. “Si sigue trabajando así es posible que juegue más. Él quiere mejorar cada día. Debe hacer las cosas correctas en su vida. Tiene muy buenas cualidades”, enfatizó.

En una vena muy similar se expresó Bruno Fernandes, el capitán, que reveló un detalle que no se hizo público en un principio: “Al inicio de la temporada no estaba en su mejor momento. Durante la gira internacional no tuvo la mejor de las actitudes. Por eso hasta ahora no conseguía oportunidades”, contó el portugués a BT Sport sobre dos llegadas tardías a encuentros en Asia. “Hoy sí está teniéndolas porque está entrenándose mejor, tiene otra actitud y ahora merece esas chances”, celebró.

A pesar de sus buenas actuaciones, Garnacho fue criticado por el DT Erik ten Hag y el capitán Bruno Fernandes por algunos pecados actitudinales durante la temporada. GLYN KIRK - AFP

Esas percepciones se confirman en su estilo de juego, pese a que por su confianza en el manejo de la pelota le falta levantar la más cabeza y asociarse más con sus compañeros, ser más efectivo en cuanto a lectura de juego. The Guardian identificó otro aspecto por trabajar: “Jugar es lo único que le importa a Alejandro Garnacho y cuando no lo hace es cuando aparece la frustración. Nadie que lo haya visto sobre el terreno de juego puede dudar de su capacidad, pero el argentino ha afrontado críticas públicas por su actitud en esta temporada”.

En el plano de la selección, para la que es elegible por vía de su madre argentina, Patricia Ferreyra Fernández, también se manifestó parte de ese “reclamo” de protagonismo por parte del adolescente. Cuando no fue nombrado para el plantel del Mundial ni como uno de los reemplazantes de los lesionados Nicolás González y Joaquín Correa, circularon imágenes de “likes” en su cuenta de Twitter a publicaciones que repudiaban las decisiones de Lionel Scaloni. No obstante, esa polémica se apagó rápidamente cuando Garnacho expresó su apoyo al conjunto argentino en sus historias de Instagram a lo largo de la campaña del campeón del mundo.

Garnacho actuó en la selección argentina sub 20 en el Torneo Maurice Revello, pero para ratificar su elección por los equipos de AFA debe jugar cuatro partidos oficiales en el mayor.

Independientemente de esas expresiones públicas, es evidente que el delantero está en los planes para el seleccionado. Fue uno de los jóvenes radicados en el exterior que recibieron un sorprendente llamado de Scaloni para la fecha de eliminatorias mundialistas en marzo pasado, a pesar de haber jugado tres partidos en la sub 18 de España. Y participó en el Torneo Maurice Revello en julio como parte del sub 20 albiceleste, bajo la conducción de Javier Mascherano, en Francia, donde hizo cuatro goles en cuatro partidos y fue distinguido como la revelación.

Argentina necesita todavía que Garnacho protagonice cuatro encuentros en la selección mayor antes de cumplir 21 años para dejarlo definitivamente atado a AFA, pero la decisión del jugador parece evidente, y el delantero puede convertirse en un activo muy importante para el Mundial 2026. Eso sí: aún debe ser constante en Manchester United, aumentar su cuota goleadora y pulir algunas deficiencias actitudinales si quiere convertirse en el jugador que promete ser. Hasta el momento, los indicadores son positivos.