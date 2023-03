Alejandro Garnacho y Mateo Retegui: qué dice el reglamento de la FIFA para blindar a los futbolistas

escuchar

Los últimos días fueron muy movidos para los futbolistas argentinos. Las convocatorias de Ezequiel Chimy Ávila para la selección de España, el llamado de Italia para Mateo Retegui y la confirmación de Alejandro Garnacho en la selección argentina, comenzó a agitar las aguas respecto de cómo las federaciones pretenden “blindar” a algunos futbolistas para evitar que puedan competir para otros países. Todas estas convocatorias tienen condiciones diferentes frente a las normas que estableció la FIFA desde 2020, por eso hay diferentes estrategias de las federaciones para asegurarse a los futbolistas.

Los movimientos de la AFA respecto a Alejandro Garnacho son muy claros, ya que quieren evitar que España pueda tentarlo. Si bien Garnacho nació en Madrid, ya manifestó en varias oportunidades que quiere jugar para el seleccionado argentino. Pero no le alcanzará a Lionel Scaloni sólo con la convocatoria para los dos amistosos del 23 y 28 de marzo para “bloquear” a Garnacho, porque los cambios reglamentarios de la FIFA lo obligan a darle rodaje al juvenil que está dejando su huella en Manchester United.

Mateo Retegui fue citado por el seleccionado de Italia Tigre

Por lo tanto, la única posibilidad que la Argentina tiene para “blindar” A Garnacho es si disputa tres partidos, sea de FIFA o de entidades continentales oficiales o no oficiales. El reglamento indica también que, si disputa un encuentro como mínimo, deberá esperar tres años para ser convocado por España.

Ante este escenario, Garnacho debería jugar los próximos dos partidos (ante Panamá y Curazao) y sumar un tercero para ya quedar definitivamente atado a la selección argentina. De igual manera, si al menos juega uno de los dos partidos, deberá esperar tres años para poder representar a España.

En el caso de Mateo Retegui, que todavía no se conoce si aceptó o no la convocatoria de Italia, la situación es similar a la de Garnacho. El entrenador Roberto Mancini convocó al delantero de Tigre para la doble fecha de marzo de eliminatorias para la Euro 2024, para los encuentros ante Inglaterra y Malta. En el caso de que ingrese alguno de los dos partidos, no podría ser convocado por la Argentina hasta dentro de tres años.

Ezequiel "Chimy" Ávila, en la lista preliminar de España C. A. OSASUNA

Respecto del rosarino Ezequiel Chimy Ávila, de 29 años, la situación es idéntica respecto a las reglas de FIFA. En este caso, el argentino es parte de una lista preliminar de España y deberá esperar hasta el 17 de marzo próximo para saber si será parte de la nómina definitiva de Luis De la Fuente, ya que el seleccionado español iniciará su camino en la etapa clasificatoria para la Eurocopa 2024 cuando reciba a Noruega (el sábado 25 de marzo en el estadio La Rosaleda) y visite a Escocia (el martes 28 en el Hampden Park de Glasgow). Los otros integrantes de la zona son Chipre y Georgia; los primeros dos se clasificarán al certamen continental que se disputará el año próximo en Alemania.

Los puntos del reglamento FIFA para los jugadores que son tentados por dos federaciones

En el momento de jugar su primer partido de competición oficial con su Federación actual de cualquier categoría y disciplina futbolística, ya poseía la nacionalidad de la Federación a la que desea representar.

En el momento de jugar su último partido de competición oficial de cualquier disciplina futbolística con su Federación actual, no había cumplido aún 21 años.

Jugó un máximo de tres partidos internacionales “A” de cualquier disciplina futbolística con su Federación actual, tanto en competición oficial como no oficial.

Han transcurrido al menos tres años desde que jugó el último partido internacional “A” de cualquier disciplina futbolística con su Federación actual, tanto en competición oficial como no oficial.

Jamás participó de ningún partido internacional “A” en la etapa final de una Copa Mundial de la FIFA o de un torneo de Confederaciones.

