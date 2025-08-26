Argentina vs. Venezuela, por las Eliminatorias 2026: cuánto salen las entradas y cómo comprarlas
El partido se disputará el próximo jueves 4 de septiembre en el Estadio Monumental; los precios de los tickets van desde los $90.000 hasta los $480.000
La selección argentina volverá a jugar como local el jueves 4 de septiembre, cuando reciba a Venezuela en el estadio Mâs Monumental por la 17ª fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La venta general de entradas estará disponible desde este miércoles.
Con el lugar ya asegurado para Estados Unidos-México-Canadá 2026, la albiceleste terminará así la tercera fecha del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y quienes quieran asistir al partido podrán adquirir los tickets únicamente de forma online a través del sitio web de Deportick.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni domina la tabla de posiciones con 35 puntos producto de 11 victorias, dos empates y tres caídas y, además de haberse clasificado a la próxima Copa del Mundo para intentar defender el título que ganó en Qatar 2022, se aseguró el primer puesto porque sus escoltas son Ecuador y Brasil con 25 unidades cada uno.
Cuándo salen a la venta las entradas
Este martes habrá una preventa exclusiva para clientes de American Express, que comenzará a las 17. La venta general, en tanto, será a partir del miércoles 27, a las 17.
Desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) indicaron que el retiro de tickets se realizará en boleterías del estadio MAS Monumental en los siguientes días y horarios:
- Sábado 30/08: todos los sectores de 9 a 13.
- Lunes 01/09: todos los sectores de 9 a 15.
- Martes 02/09: todos los sectores de 9 a 15.
- Miércoles 03/09: todos los sectores de 9 a 15.
Los precios de las entradas
- Popular: $90.000 (Popular MENOR: $29.000)
- Sívori y Centenario ALTA: $158.000
- San Martin y Belgrano ALTA: $260.000
- Sívori y Centenario MEDIA: $320.000
- San Martín y Belgrano BAJA: $450.000
- San Martín y Belgrano MEDIA: $480.000
Cómo ver el partido
El encuentro ante Venezuela está programado para el jueves 4 de septiembre a las 20.30 y se transmitirá en vivo por televisión a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play. Además, en canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
En la prelista de convocados que anunció días atrás la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para los dos partidos por las eliminatorias sudamericanas -el otro será vs. Ecuadro como visitante-, hay 31 nombres. Sobresalen Lionel Messi, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.
