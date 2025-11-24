Así está el cuadro de playoffs de la MLS 2025, con el Inter Miami de Lionel Messi

El equipo dirigido por Javier Mascherano goleó a Cincinnati y disputará la final de la Conferencia Este frente a Philadelphia o New York City
Este domingo se disputó la primera semifinal de los playoffs de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS), con un triunfo inobjetable de Inter Miami sobre Cincinnati. El equipo dirigido por Javier Mascherano goleó 4 a 0 al Naranja y Azul con dos goles de Tadeo Allende y sendas anotaciones de Mateo Silvetti y Lionel Messi. En la final se enfrentará a Philadelphia o New York City, que jugarán entre sí este mismo domingo.
En el lado contrario del cuadro, en la Conferencia Oeste, también se definió el primer finalista: Vancouver Whitecaps. El conjunto canadiense venció por penales a Los Angeles FC tras empatar 2 a 2 en el tiempo reglamentario por los goles del ítalo norteamericano y el uruguayo Emmanuel Sabbi para los Azulblancos, y del surcoreano Son Heung-Min por duplicado para el combinado estadounidense.
Su rival en la definición será el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre San Diego FC, la única franquicia debutante en la MLS 2025, y Minnesota United FC. Dicha semifinal se llevará a cabo este martes 25 de noviembre en la medianoche de la Argentina, en el Snapdragon Stadium. Como todos los duelos de esta instancia, será a partido único y, en caso de empate, habrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos. De persistir la igualdad, todo se definirá por penales.
30 franquicias iniciaron el certamen 2025 de la MLS y las que se ubicaron del décimo puesto hacia atrás en cada una de las conferencias, concluyeron su participación. Estas fueron San José Earthquakes, Colorado Rapids, Houston Dynamo, St. Louis City, Los Angeles Galaxy y SC Kansas en el Este; a los que se les sumaron New York FC, New England Revolution, Toronto FC, Atlanta United, Montreal y DC United por el lado del Oeste. El resto pasó a cuartos, la primera instancia de la segunda ronda.
Goleadores de la temporada regular de la MLS 2025
- Lionel Messi (Inter Miami) - 29 goles - Ganador de la Bota de Oro.
- Sam Surridge (Nashcille SC) y Denis Bouanga (Los Angeles FC) - 24 cada uno.
- Anders Dreyer (San Diego FC) - 19.
- Dejan Joveljic (Sporting KC), Evander (Cincinnati) y Petar Musa (Dallas) - 18 cada uno.
- Hugo Cuypers (Chicago Fire FC), Eric Maxim Choupo-Moting (New York Red Bull) y Alonso Martínez (New York City) - 17 cada uno.
Tabla de campeones de la MLS
- Los Ángeles Galaxy - Seis títulos
- DC United - Cuatro
- Columbus Crew - Tres
- Seattle Sounders, Houston Dynamo, Sporting Kansas City y San José Earthquakes - Dos cada uno
- Chicago Fire, Portland Timbers, Toronto FC, Real Salt Lake, Colorado Rapids, Los Angeles FC, Atlanta United y New York City - Uno cada uno
