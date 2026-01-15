Así quedó conformada la final de la Copa Africana de Naciones 2025-2026

Este miércoles se disputaron las semifinales de la Copa Africana de Naciones 2025-2026 (CAF) y, de esta manera, se definieron los dos finalistas de esta edición: Senegal y Marruecos. El partido definitorio se llevará a cabo el domingo 18 de enero a las 16 (horario argentino) en el Complejo Deportivo Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, Marruecos, con transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium.

Los primeros en meterse en la definición fueron los Leones de la Teranga, que derrotaron a Egipto por la mínima diferencia con un gol de su capitán y máxima figura, Sadio Mané. Mantienen viva la ilusión de consagrarse campeones africanos por segunda vez en la historia. La única vez que lo consiguieron hasta el momento fue en 2021, cuando derrotaron en la final a Egipto, por penales, tras empatar 0 a 0 en el tiempo reglamentario.

Con un gol de Sadio Mané, Senegal derrotó a Egipto y se metió en la final de la Copa Africana Themba Hadebe - AP

Luego llegó el turno del combinado que quedó cuarto en el Mundial Qatar 2022, Marruecos, anfitrión de la CAF en curso. Avanzó de ronda tras vencer 4 a 2 por penales a Nigeria, luego de empatar 0 a 0 en tiempo reglamentario. En la tanda, la gran figura fue el arquero Bono, que atajó dos remates para el delirio de los hinchas locales, que también sueñan con levantar el trofeo por segunda vez tras lo hecho en 1976.

Será la primera vez que ambos seleccionados se disputarán mano a mano el trofeo más importante de África. Además de su único título en 2021, Senegal perdió el último partido del certamen en 2002 (3 a 2 por penales vs. Camerún tras empatar 0 a 0) y 2019 (1 a 0 vs. Argelia). Marruecos, por su parte, ganó en 1976 y perdió la final de 2004 frente a Túnez.

Los jugadores de la selección de Marruecos festejan la victoria por penales ante Nigeria Mosa'ab Elshamy - AP

El camino de Senegal hacia la final

Fecha 1 del Grupo D : 3 a 0 vs. Botsuana.

: 3 a 0 vs. Botsuana. Fecha 2 del Grupo D : 1 a 1 vs. República Democrática de Congo.

: 1 a 1 vs. República Democrática de Congo. Fecha 3 del Grupo D : 3 a 0 vs. Benín.

: 3 a 0 vs. Benín. Octavos de final : 3 a 1 vs. Sudán.

: 3 a 1 vs. Sudán. Cuartos de final : 1 a 0 vs. Malí.

: 1 a 0 vs. Malí. Semifinal: 1 a 0 vs. Egipto.

El camino de Marruecos hacia la final

Fecha 1 del Grupo A : 2 a 0 vs. Comoras.

: 2 a 0 vs. Comoras. Fecha 2 del Grupo A : 1 a 1 vs. Malí.

: 1 a 1 vs. Malí. Fecha 3 del Grupo A : 3 a 0 vs. Zambia.

: 3 a 0 vs. Zambia. Octavos de final : 1 a 0 vs. Tanzania.

: 1 a 0 vs. Tanzania. Cuartos de final : 2 a 0 vs. Marruecos.

: 2 a 0 vs. Marruecos. Semifinal: 0 a 0 (victoria 4 a 2 por penales) vs. Nigeria.

Tabla de campeones de la Copa Africana de Naciones