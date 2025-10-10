Así quedó el cuadro de cuartos de final del Mundial Sub 20 2025, con la Argentina

Concluyeron este jueves los octavos de final del Mundial Sub 20 que se desarrolla en Chile y se definieron los ocho equipos avanzaron a cuartos y siguen en carrera por el título, entre ellos la selección argentina gracias a que goleó a Nigeria 4 a 0 en el estadio Nacional con goles de Alejo Sarco, Maher Carrizo por duplicado y Mateo Silvetti.

El próximo rival del combinado dirigido por Diego Placente será México, que se impuso el martes al anfitrión, Chile, 4 a 1. El mismo miércoles hubo triunfo de España sobre Ucrania 1 a 0 mientras que Colombia superó a Sudáfrica 3 a 1.

En la parte baja del cuadro quedaron emparejados Estados Unidos vs. Marruecos y Noruega vs. Francia. Los norteamericanos doblegaron a Italia, último subcampeón, 3 a 1 mientras que los africanos eliminaron a Corea del Sur 2 a 1. El combinado galo sorprendió a Japón, el mejor equipo de la primera etapa, 1 a 0 en tanto que los noruegos dejaron atrás a Paraguay 1 a 0.

Los perdedores de cada uno de los cruces, se despidieron del campeonato y se sumaron a Egipto, Nueva Zelanda, Panamá, Brasil, Australia, Cuba, Nueva Caledonia y Arabia Saudita, quienes no atravesaron la fase de grupos.

Resultados de octavos de final del Mundial Sub 20

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Chile 1-4 México.

Argentina 4-0 Nigeria.

Ucrania 0-1 España.

Colombia 3-1 Sudáfrica.

Estados Unidos 3-0 Italia.

Marruecos 2-1 Corea del Sur.

Paraguay 0-1 Noruega.

Japón 0-1 Francia.

México goleó 4 a 1 Chile y será el próximo rival de la selección argentina en el Mundial Sub 20 JAVIER TORRES - AFP

Cuartos de final

México vs. Argentina - Sábado 11 de octubre a las 20 en el estadio Nacional de Santiago.

- Sábado 11 de octubre a las 20 en el estadio Nacional de Santiago. España vs. Colombia - Sábado 11 de octubre a las 17 en el estadio Fiscal de Talca.

- Sábado 11 de octubre a las 17 en el estadio Fiscal de Talca. Estados Unidos vs. Marruecos - Domingo 12 de octubre a las 17 en el estadio El Teniente de Rancagua.

- Domingo 12 de octubre a las 17 en el estadio El Teniente de Rancagua. Noruega vs. Francia - Domingo 12 de octubre a las 20 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Semifinales

Ganador partido 1 vs. Ganador partido 2 - Miércoles 15 de octubre a las 20 en el estadio Nacional de Santiago.

Ganador partido 3 vs. Ganador partido 4 - Miércoles 15 de octubre a las 17 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Partido por el tercer puesto

Perdedor partido 1 vs. Perdedor partido 2 - Sábado 18 de octubre a las 16 en el estadio Nacional de Santiago.

Final

Ganador partido 1 vs. Ganador partido 2 - Domingo 19 de octubre a las 20 en el estadio Nacional de Santiago.

Marruecos está entre los ochos mejores del Mundial Sub 20 y sueña con el título Andre Penner - AP

Tabla de campeones del Mundial Sub 20

La historia del campeonato es mucho más reciente que la del de mayores, cuya primera edición fue en 1930. La Copa del Mundo para menores de 20 años tuvo su primera vez en Túnez 1977 y la última en Argentina 2023, sin actividad en Indonesia 2021 por la pandemia de Covid-19. Hubo 23 citas ecuménicas y el máximo campeón es el equipo albiceleste con seis estrellas, una más que Brasil.