Banfield - Unión: sin goles, con tres lesionados y un expulsado por un “piletazo” dentro del área

El partido tuvo pasajes entretenidos y en más de una oportunidad parecía que llegarían los goles que marcarían su destino, pero al final fue 0-0, con un saldo menos positivo: tres jugadores debieron ser reemplazados por lesiones y Alejandro Cabrera recibió la segunda tarjeta amarilla y la expulsión por simular un foul del arquero Claudio Mele, que un par de segundos antes le había tapado un cabezazo.

Si no hubo goles en el primer tiempo no fue porque no se hayan buscado. Los dos se desplegaron con intensidad y llegaron a las áreas. Nueve remates (tres al arco) de Unión contra ocho (dos) de Banfield. Más peligrosos fueron los avances del Tatengue, que chocó contra la seguridad del arquero Cambeses ante los remates de Maradel, Luna Diale, Machuca y Esquivel.

Ambos clubes mantienen a los entrenadores (Gustavo Munúa y Javier Sanguinetti) con que terminaron la temporada anterior, pero el Taladro fue el que se abocó a una renovación más profunda del plantel. Una de las principales contrataciones fue Brahian Aleman, que en los primeros 45 minutos dejó una chilena y un remate de media, controlados por el arquero Mele.

Vera llega antes de la barrida de Urzi Télam

El volante uruguayo que llegó de Gimnasia tuvo por delante a una pareja de atacantes charrúas, recién incorporados, los hermanos Sosa Sánchez, Sebastián y Nicolás. Mientras, en los próximos días volverá a entrenarse con el plantel el delantero Juan Manuel Cruz, que estaba en litigio con los dirigentes por la renovación del contrato, que está a punto de acordar. Ramiro Enrique, el otro atacante hijo de un ex jugador (el Negro Héctor), emigró a Orlando City, de la MLS.

Un poco por el fragor del partido y otro tanto por la falta de ritmo ante el comienzo de la temporada, hubo tres jugadores que fueron reemplazados por lesiones. El primero en salir fue Sebastián Sosa Sánchez, muy dolorido, mientras que Unión perdió por problemas físicos en la primera etapa a Cañete, luego de que Emanuel Olivera, zaguero que pasó por Colón y llega desde Nacional de Medellín, se le cayera encima. Ya en la segunda etapa perdió al lateral Federico Vera.

El saludo entre Sanguinetti y Machuca, dos entrenadores que continúan de la temporada pasada Télam

La formación titular de Unión no incluyó a ninguno de los cuatro refuerzos que llegaron. A los 14 minutos del segundo tiempo se presentaron dos: el delantero uruguayo Thiago Vecino y el veterano volante Luciano Aued, que tras seis años en Universidad Católica (Chile) regresó a nuestro país.

Con menos piezas nuevas que acomodar, Unión se mostró más armado y compacto que su rival. Tuvo en los pies de Maradel la posibilidad de ponerse en ventaja al comienzo del segundo tiempo. Banfield empujó y, aun sin mucha claridad, preocupó a Unión. Lo hizo el “Comandante” Andrés Chávez en una entrada profunda, en la que aguantó la carga de Calderón, pero su definición dio en el defensor.

Lo mejor del encuentro

En el final de los siete minutos de descuento, el encuentro pudo tener la rúbrica de un juvenil debutante: el delantero de Unión Jerónimo Modica (17 años), que tras una corrida y un doble enganche definió alto. Parecía escrito que no iba a haber goles.

