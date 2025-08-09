Boca vs. Racing e Independiente vs. River: horarios y cómo ver en vivo los partidos de la fecha

Ambos clásicos, que se disputan este sábado con dos horas de diferencia y a apenas 5 kilómetros de distancia, son los encuentros más esperados de la fecha
Este fin de semana, la fecha 4 del Torneo Clausura 2025 trae consigo dos clásicos: Boca vs. Racing e Independiente vs. River. Ambos se disputan este sábado, con dos horas de diferencia y a apenas 5 kilómetros de distancia, algo llamativo en temas de seguridad. El xeneize y la Academia juegan a las 16.30 en la Bombonera, con televisación de ESPN Premium; mientras que el Rojo y el Millonario se enfrentan a las 18.30 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, en un partido que se puede ver por TNT Sports.
De los cuatro, el único que atraviesa un buen presente es River, que está invicto en el Grupo B y a un punto del líder San Lorenzo, que ya venció a Vélez por la cuarta jornada. El resto necesita reponerse lo antes posible. Boca está penúltimo en la zona A y no gana desde hace 11 partidos, la peor racha de la historia del club. Racing está duodécimo y debe mejorar antes de afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores ante Peñarol. Independiente, por su parte, está último en el grupo de River con solo un punto, lo que lo consolida como el equipo de peor rendimiento hasta el momento.
Antecedentes más recientes de ambos clásicos
La última vez que Racing y Boca se vieron las caras fue el 8 de febrero de este año, en el marco de la cuarta jornada del Apertura. En aquella oportunidad, Racing se apropió de la victoria por 2 a 0 como local con goles de Adrián ‘Maravilla’ Martínez y Luciano Vietto, en un encuentro en el que Boca sufrió la expulsión de Kevin Zenón.
El enfrentamiento más reciente entre River e Independiente también es del 8 de febrero de este año, por la fecha 4 del Apertura. Entonces, River fue superior y se quedó con los tres puntos en su propia casa tras ganar por 2 a 0 gracias a un doblete de Facundo Colidio.
Cronograma y resultados de la fecha 4
Jueves 7 de agosto
- Godoy Cruz 1-2 Gimnasia de La Plata.
- San Lorenzo 1-0 Vélez Sarsfield.
- Estudiantes 2-1 Independiente Rivadavia.
Viernes 8 de agosto
- Tigre 0-1 Huracán.
- Newell’s 1-1 Central Córdoba.
- Lanús 1-0 Talleres de Córdoba.
Sábado 9 de agosto
- 14.30: San Martín (SJ) vs. Sarmiento.
- 16.30: Boca Juniors vs. Racing.
- 18.30: Independiente vs. River Plate.
- 20.45: Belgrano vs. Banfield.
Domingo 10 de agosto
- 15: Barracas Central vs. Aldosivi de Mar del Plata.
- 17: Instituto de Córdoba vs. Platense.
- 20: Argentinos Juniors vs. Unión.
Lunes 11 de agosto
- 19: Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra.
