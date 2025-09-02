Brasil vs. Chile, por las eliminatorias sudamericanas 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Brasil y Chile se enfrentan este jueves en un partido correspondiente a la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Ambos equipos ya definieron su suerte en el certamen: la Verdeamarela se clasificó a la Copa del Mundo y la Roja se quedó sin chances de obtener su boleto por tercera edición consecutiva. El encuentro está programado para las 21.30 (hora argentina) en el estadio Maracaná, con arbitraje del venezolano Alexis Herrera, televisación de TyC Sports 2 y transmisión vía streaming por parte de TyC Sports Play. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

El seleccionado dirigido por Carlo Ancelotti está tercero en la tabla de posiciones con 25 puntos, misma cantidad que Ecuador pero con peor diferencia de gol (+5 contra +8). En la jornada pasada derrotó por la mínima diferencia a Paraguay como local. El conjunto trasandino, por su parte, está último con apenas 10 unidades, producto de dos triunfos, cuatro empates y 10 derrotas. Viene de perder por 2 a 0 como visitante ante Bolivia y es el único que ya no tiene chances de clasificarse al Mundial.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 10 de octubre de 2024, en el marco de la fecha 9. En el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, Brasil se quedó con la victoria por 2 a 1 gracias a las anotaciones de Igor Jesús y Luiz Henrique (Eduardo Vargas puso en ventaja parcial a Chile). Desde entonces, la Canarinha acumuló tres victorias, tres empates y una caída (4 a 1 contra la selección argentina); mientras que la Roja sumó un triunfo, dos igualdades y cuatro derrotas.

Brasil vs. Chile: todo lo que hay que saber

Fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Día : Jueves 4 de septiembre.

: Jueves 4 de septiembre. Hora : 21.30 (horario argentino).

: 21.30 (horario argentino). Estadio : Maracaná, Río de Janeiro, Brasil.

: Maracaná, Río de Janeiro, Brasil. Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).

Brasil vs. Chile: cómo ver online

El encuentro se disputa este jueves en Brasil y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Brasil corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.23 contra los 17.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Chile. El empate, por su parte, cotiza cerca de 6.40.