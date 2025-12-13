Caos en la India: el enojo de los fanáticos que pagaron más de US$100 dólares por Messi y no lo pudieron ver

Miles de fanáticos pagaron más de US$100 para entrar al estadio Salt Lake de Calcuta y ver a su ídolo, Lionel Messi, que se encuentra de gira por la India. Lo que al principio era un clima de fiesta y celebración, rápidamente se convirtió en una escena de caos y destrozos por los hinchas enojados que invirtieron mucho dinero y no pudieron ver ni un indicio del campeón del mundo, ya que apenas dio una vuelta por la cancha y se retiró de manera anticipada por la desorganización del evento.

Ahí empezaron los incidentes: arrancaron asientos y los lanzaron al césped y revolearon elementos como botellas de agua. Algunos invadieron el terreno de juego. Los hinchas expresaron su bronca, enojo y desilusión.

Incidentes en el estadio donde estuvo Messi

“Ver a Messi era un sueño. Pero no tuve la oportunidad de verlo debido a la desorganización en el estadio”, lamentó ante la AFP un empresario de 37 años, Nabin Chatterjee.

“Vine con mi hijo para ver a Messi, no a políticos”, dijo con enojo Ajay Shah, citado por la agencia de prensa india PTI. El principal blanco de los enfurecimientos es hacia las autoridades y las fuerzas de seguridad. Según sostuvo en su relato, mientras que él no pudo ver a la estrella, policías y militares encargados de su resguardo “se hacían selfies” con el jugador.

Caos por Messi en la India

Según Times of India, un aficionado que estaba en el lugar escribió en sus redes sociales: “Pagamos miles solo para ver a políticos tomándose selfies mientras Messi desapareció en minutos”.

“Esto no es un problema de público, es un fallo de la organización”, publicó otro usuario.

Otros dijeron que el caos era deprimentemente familiar. ”Todo gran evento deportivo sigue el mismo guion. ¿Cuándo aprenderemos por fin?“, se lee en una publicación que se volvió viral en minutos.

Incidentes por Messi en la India @KhelNow

Además de la desilusión por no poder ver al campeón del mundo, persistieron los reclamos para la devolución de las entradas. “Ver el caos absoluto, la directiva, las autoridades, fue una auténtica basura. A todos nos encanta el fútbol. Todos queríamos ver a Messi, pero fue una estafa total. Queremos que nos devuelvan el dinero. Es un día negro para Calcuta, una ciudad conocida por el fútbol, ​​y nos encanta el fútbol, ​​amamos a la Argentina, pero esta experiencia es una auténtica estafa. Los ministros estaban allí con sus hijos, y los demás no pudieron ver nada. Estamos muy dolidos”, expresó con tristeza un fanático en diálogo con la agencia india ANI.

Otro, por su parte, dijo: “Un evento terrible. Vino solo por 10 minutos. Todos los líderes y ministros lo rodearon. No pudimos ver nada. No lanzó ni un solo tiro. Vino solo por 10 minutos y se fue. Tanto dinero, emociones y tiempo perdido. No pudimos ver nada”.

Incidentes en la visita de Messi en la India Khel Now

De viaje en el país asiático hasta el lunes, el jugador de 38 años, idolatrado en India, fue recibido a lo grande a su llegada al estadio de Bengala Occidental. La ira de los hinchas estalló ya que el campeón dio la vuelta al campo saludando a la multitud y luego abandonó inmediatamente el estadio, pese a que estaba previsto que jugara unos minutos.

Tras los destrozos, las autoridades anunciaron el inicio de una investigación, confirmaron el reembolso de las entradas y detuvieron al jefe de la organización del evento. El diez ya abandonó la ciudad de Calcuta y llegó a Hyderabad, donde se reunió con el ministro jefe del estado de Telangana, Revanth Reddy, y visitó el Palacio Taj Falaknuma.

Con información de AFP.