Cristiano Ronaldo fue advertido por la policía tras haber agredido en marzo a un adolescente con autismo

El regreso de Cristiano Ronaldo a Manchester United no está teniendo en absoluto el desarrollo idílico que el portugués imaginó al momento de su llegada, que en un par de semanas cumplirá un año. Sumergido en una crisis futbolística profunda a pesar de buenas actuaciones individuales, el número 7 ha manifestado en varias ocasiones su deseo de abandonar Inglaterra por segunda vez, y se lo ha visto repetidamente descargando sus frustraciones con sus compañeros, dentro y fuera de la cancha. Pero uno de esos episodios le provocó incluso consecuencias legales.

Después de perder de manera impensada por 1-0 contra Everton el pasado 9 de abril, Ronaldo se dirigía al vestuario por un pasillo ubicado al lado de Park End, una las tribunas ocupadas por los Toffees. Filmando su entrada con su teléfono estaba Jake Harding, un adolescente de 14 años con autismo y dispraxia que estaba viviendo su primera experiencia en un estadio de fútbol, junto a su madre Sarah Kelly. Al ver la escena, el exdelantero de Real Madrid reaccionó de forma vehemente, dando un golpe con la mano que reventó la pantalla del celular y lastimó la mano de Jake, hecho que condujo a una investigación por parte de la policía de Merseyside.

Cristiano Ronaldo reaccionó contra un hincha

Este miércoles fueron revelados los resultados de aquella indagación, en la que se resolvió que el jugador fuera advertido de forma condicional por las autoridades luego de ser llamado a declarar: “Podemos confirmar que un hombre de 37 años compareció voluntariamente y fue entrevistado bajo advertencia en relación a una denuncia de supuesto agresión y daños criminales”, comunicó la policía del distrito. “El asunto está ahora cerrado”.

Según lo indica la ley británica, la advertencia consiste en una especie de amonestación que la policía suele aplicar si la persona admite que cometió el delito. La advertencia condicional implica que la persona también deberá cumplir con algún tipo de obligación; en esta ocasión, el futbolista deberá compensar los daños a la propiedad.

El moretón en la mano del fanático tras la agresión de Cristiano Ronaldo Foto: liverpoolecho.co.uk

Después de que el video de la reacción se hiciera viral en las redes sociales, Ronaldo usó su cuenta de Instagram para pedirle perdón a Harding y le ofreció también la posibilidad de ver un partido suyo en Old Trafford “como muestra de juego limpio y deportividad”. No obstante, el ofrecimiento fue rechazado rotundamente por Kelly.

“Si fuera genuino, creo que debería haberse dado vuelta en el momento del incidente, tomar el teléfono de Jake y decir ‘lo siento’”, acusó en Sky News la madre del adolescente. “Eso fue lo más gracioso para mi. ¿Cómo podés hablar de deportividad y hacerle eso a un niño de 14 años? Eso no es deportividad en absoluto”.

“Es como si le debiéramos un favor, pero lo siento, no es así. Rechazamos amablemente la oferta de ir al United porque Jake no quiere ir allí y no quiere ver a Ronaldo. Lo ha dejado bastante claro”, continuó en otra nota hablando con Liverpool Echo.

En su más reciente encuentro, Cristiano Ronaldo y Manchester United cayeron duramente derrotados por 4-0 contra Brentford, equipo que el año pasado volvió a la primera división luego 75 años. afp - AFP

Mientras tanto, Jorge Mendes, el agente del jugador surgido en Sporting, de Portugal, continúa buscando una salida del norte inglés para su cliente antes de que finalice el mercado de pases en Europa a principios de septiembre. Las autoridades del club mancuniano y su director técnico, Erik ten Hag, en principio se habían negado a facilitar su venta, pero luego de los incidentes que protagonizó el propio Ronaldo en pretemporada (se negó a viajar en las giras del equipo y se retiró antes de finalizar un amistoso a su regreso) y el pésimo comienzo en la Premier League (duras derrotas ante rivales menores como Brighton y Brentford), su postura cambió.

Por parte del futbolista, el martes utilizó de nuevo su cuenta de Instagram para acallar todo tipo de rumores. Respondiendo a un posteo realizado por una cuenta tributo a él, Ronaldo manifestó que será él mismo quien dé novedades sobre su futuro: “Sabrán la verdad cuando me entrevisten en un par de semanas”, contó, y además apuntó hacia la prensa: “Los medios están diciendo mentiras. He anotado en un cuaderno que en los últimos meses de 100 noticias en las que yo estuve, solo cinco fueron correctas. Imaginen cómo es eso”.