Cuándo es el sorteo de la Copa Libertadores 2026

El fútbol sudamericano vive horas de expectativa ante el inminente armado de los grupos de la Copa Libertadores 2026. Este jueves, a partir de las 20 (horario argentino), la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ubicada en Luque, Paraguay, será testigo de la ceremonia oficial donde el azar determinará la suerte de los 32 participantes de esta edición, en la que hay seis argentinos: Boca, Rosario Central, Lanús, Estudiantes, Platense e Independiente Rivadavia.

El xeneize, segundo máximo ganador de la historia del torneo con seis títulos, el último de ellos en 2007, regresa tras dos años de ausencia. En contrapartida, River rompe una racha de 12 años consecutivos de participación y estará en la Copa Sudamericana junto a otros cinco equipos locales: Racing, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra. El sorteo de la etapa de grupos de dicho certamen también se llevará a cabo este jueves.

Con Leandro Paredes en el plantel, Boca sueña con ganar la séptima Copa Libertadores de su historia Manuel Cortina

La estructura del sorteo obedece al ranking de la Conmebol de diciembre de 2025. Los clubes se dividen en cuatro bombos de ocho integrantes cada uno. Boca encabeza el primer pelotón junto a potencias como Flamengo, Palmeiras, Peñarol, Nacional, LDU Quito, Fluminense e Independiente del Valle. Todos ellos serán cabezas de serie. La única regla es que dos clubes de un mismo país no pueden compartir zona, excepto aquellos que provengan de la Fase Previa. Por eso, por ejemplo, Barcelona sí podrá jugar con Independiente del Valle, al igual que Independiente Medellín vs. Junior.

Cómo ver online el sorteo de la Copa Libertadores 2026

La ceremonia se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN y Fox Sports, como así también por streaming en Disney+ Premium y el canal de YouTube de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar los canales deportivos directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

Fox Sports.

ESPN.

Disney+ Premium.

Canal de YouTube de la Conmebol.

🔙🏆 Eran 4⃣7⃣... Ahora son 3⃣2⃣ clubes en busca de la #GloriaEterna



🤔 ¿Quién será el campeón 2026?



🔜 Este jueves, el sorteo en VIVO desde Asunción 👉 https://t.co/drt9csdmDR pic.twitter.com/AKeG0IWyZO — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 15, 2026

Entre los equipos argentinos, Estudiantes y Lanús no se cruzarán con Libertad, Cerro Porteño, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario. Rosario Central, con Ángel Di María como capitán y figura, no se verá las caras con Junior, Universidad Católica, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira y Cusco. Por último, los debutantes Platense e Independiente Rivadavia solo evitarán a Universidad Central, Mirassol, Barcelona, Sporting Cristal, Deportes Tolima e Independiente Medellín.

Independiente Rivadavia ganó la Copa Argentina 2026 y disputará la Copa Libertadores por primera vez Nacho Amiconi - FOTOBAIRES

Los equipos disputarán seis fechas entre el 7 de abril y el 28 de mayo, y los dos mejores de cada zona avanzan a octavos de final, mientras que el tercero se clasificará a los playoffs de la Copa Sudamericana. A partir de los octavos, la competencia mantiene el formato de eliminación directa con partidos de ida y vuelta hasta las semifinales.

Por otro lado, la Conmebol mantiene la modalidad de final a partido único, programada para el 28 de noviembre en una sede a confirmar. Desde que la entidad cambió el formato tradicional en 2019, la hegemonía brasileña resulta absoluta. Flamengo, Palmeiras, Fluminense y Botafogo se repartieron los trofeos en los últimos años, con el Mengão como máximo protagonista. La última definición, disputada en el estadio Monumental de Lima, terminó con victoria del ‘Fla’ frente al Verdão, por la mínima diferencia, gracias a un gol de Danilo.