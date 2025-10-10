Cuándo juega Argentina vs. México, por el Mundial Sub 20 Chile 2025: día, hora y TV

La selección argentina Sub 20 buscará dar un nuevo paso en el Mundial Chile 2025 en la búsqueda del título que no consigue desde 2007 y que a esta altura la ilusiona. Es que, ante México, este sábado a las 20 (horario argentino), tendrá la oportunidad de avanzar a semifinales tras haber conseguido cuatro victorias en cuatro presentaciones. El encuentro se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y Telefé o seguir minuto a minuto en canchallena.com.

La instancia de cuartos de final se jugará íntegra este fin de semana, con dos partidos por día. A excepción del de la selección argentina, se pueden seguir solo por DSports.

Así está el cuadro de cuartos de final del Mundial Sub 20, con la selección argentina Canchallena

El equipo dirigido por Diego Placente ganó los cuatro partidos que disputó en el torneo, el último ante Nigeria 4 a 0 por los octavos de final con anotaciones de Alejo Sarco, Maher Carrizo por duplicado y Mateo Silvetti. Antes, dominó el Drupo D de la primera etapa con triunfos sobre Cuba 3 a 1, Australia 4 a 1 e Italia 1 a 0 y avanzó como el segundo mejor primero, por lo que se posicionó como uno de los candidatos al título que logró seis veces y del que es el máximo ganador, pero no obtiene desde Canadá 2007.

Lo negativo para Placente es que no puede contar con Álvaro Montoro, quien se sufrió una fractura en su clavícula derecha y será intervenido quirúrgicamente. El reemplazante el delantero de Benfica podría ser Gianluca Prestianni, quien lo reemplazó en el juego.

Gianluca Prestianni sería de la partida este sábado, en el partido de la selección argentina RODRIGO ARANGUA - AFP

Los mexicanos, por su parte, sacaron del campeonato a Chile en octavos con una contundente victoria 4 a 1 gracias a los goles de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y Hugo Camberos por duplicado. En la instancia inicial, el combinado norteamericano fue escolta de Marruecos en la zona C con cinco puntos producto de una victoria ante lo marroquíes 1 a 0 y sendos empates frente a Brasil y España 2 a 2 por lo que, al igual que la Argentina, está invicto.

La Argentina y México se enfrentaron tres veces en mundiales Sub 20 con dos triunfos sudamericanos y uno norteamericano. La última vez fue en la primera etapa de Colombia 2011 con victoria 1 a 0 de la albiceleste gracias a un tanto de Erik Lamela. En Canadá 2007, última cita ecuménica que ganó la Argentina, se vieron las caras en cuartos de final y fue triunfo 1 a 0 con anotación de Maximiliano Moralez. La única alegría mexicana fue en octavos de final de Nigeria 1997 por 4 a 1. El gol argentino fue de Luciano Galletti.

México goleó a Chile 4 a 1 en los octavos de final del Mundial Sub 20 Andre Penner - AP

El que se imponga en el cruce, avanzará a las semifinales y se medirá vs. el ganador de España vs. Colombia -juegan este sábado a las 17-.