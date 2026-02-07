Cuándo juega Boca vs. Vélez por el Torneo Apertura 2026

El encuentro se disputa este domingo a las 22.15 en el estadio José Amalfitani, con arbitraje de Nazareno Arasa y televisación de TNT Sports
- 3 minutos de lectura'
Este domingo, Boca y Vélez se enfrentan en el marco de la fecha 4 del Grupo A del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que comienza a las 22.15 (horario argentino), se disputa en el estadio José Amalfitani bajo la tutela de Nazareno Arasa y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El Fortín es uno de los 11 clubes que aún no perdieron en lo que va del certamen. Actualmente se ubica en el tercer puesto de su zona con siete unidades, producto de dos victorias y un empate. Viene de igualar 1 a 1 con Independiente por dos goles de Jano Gordon, uno en contra y otro a favor del conjunto de Liniers. El lateral derecho de 21 años, justamente, se rompió ls ligamentos cruzados de la rodilla derecha en el entrenamiento del jueves y estará de baja por varios meses.
El xeneize, por su parte, está cuarto en la clasificación general con seis puntos (dos triunfos y una derrota). En la última jornada venció por por 2 a 0 a Newell’s en el estadio Marcelo Bielsa gracias a las anotaciones de Lautaro Blanco y Leandro Paredes de penal. Necesita mejorar el rendimiento ya que en este 2025 volverá a disputar la Copa Libertadores tras dos años consecutivos de ausencia.
Boca vs. Vélez: todo lo que hay que saber
- Fecha 4 del Grupo A del Torneo Apertura 2026.
- Día: Domingo 8 de febrero.
- Hora: 22.15.
- Estadio: José Amalfitani.
- Árbitro: Nazareno Arasa.
- TV: TNT Sports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
De cara al compromiso de este fin de semana, Claudio Úbeda, DT de Boca, está obligado a armar una delantera inédita por la gran cantidad de lesionados. El 4-3-3, que parecía haber llegado para quedarse, tiene que desarmarse por falta de intérpretes. Los extremos no están disponibles y el centrodelantero (Edinson Cavani, Miguel Merentiel o Milton Giménez) no está en plenitud física. En ese contexto, los juveniles Iker Zufiaurre y Gonzalo Gelini aparecen como únicas opciones en ataque.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.76 contra los 3.16 que se repagan por un hipotético triunfo de Vélez. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.78.
Posibles formaciones
- Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Diego Valdés, Matías Pellegrini; y Dilan Godoy.
- Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel o Iker Zufiaurre y Kevin Zenón.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
- 1
Boca vs. Vélez, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online
- 2
La agenda de la TV del viernes: la Copa Davis, las ligas de Europa, el torneo Apertura y los Pumas 7s
- 3
James Rodríguez rumbo al Mundial: firmó por seis meses con Minessota United, de la MLS
- 4
El tren de la Bombonera: pasa a centímetros del estadio, atraviesa La Boca y convive con el club, pero por caminos separados