Cuándo juega Boca vs. Vélez por el Torneo Apertura 2026

Este domingo, Boca y Vélez se enfrentan en el marco de la fecha 4 del Grupo A del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que comienza a las 22.15 (horario argentino), se disputa en el estadio José Amalfitani bajo la tutela de Nazareno Arasa y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Fortín es uno de los 11 clubes que aún no perdieron en lo que va del certamen. Actualmente se ubica en el tercer puesto de su zona con siete unidades, producto de dos victorias y un empate. Viene de igualar 1 a 1 con Independiente por dos goles de Jano Gordon, uno en contra y otro a favor del conjunto de Liniers. El lateral derecho de 21 años, justamente, se rompió ls ligamentos cruzados de la rodilla derecha en el entrenamiento del jueves y estará de baja por varios meses.

Jano Gordon, autor de un gol a favor y uno en contra ante Independiente, se rompió los ligamentos Juan Jose Garcia

El xeneize, por su parte, está cuarto en la clasificación general con seis puntos (dos triunfos y una derrota). En la última jornada venció por por 2 a 0 a Newell’s en el estadio Marcelo Bielsa gracias a las anotaciones de Lautaro Blanco y Leandro Paredes de penal. Necesita mejorar el rendimiento ya que en este 2025 volverá a disputar la Copa Libertadores tras dos años consecutivos de ausencia.

Boca vs. Vélez: todo lo que hay que saber

Fecha 4 del Grupo A del Torneo Apertura 2026.

Día : Domingo 8 de febrero.

: Domingo 8 de febrero. Hora : 22.15.

: 22.15. Estadio : José Amalfitani.

: José Amalfitani. Árbitro : Nazareno Arasa.

: Nazareno Arasa. TV : TNT Sports.

: TNT Sports. Minuto a minuto: canchallena.com.

De cara al compromiso de este fin de semana, Claudio Úbeda, DT de Boca, está obligado a armar una delantera inédita por la gran cantidad de lesionados. El 4-3-3, que parecía haber llegado para quedarse, tiene que desarmarse por falta de intérpretes. Los extremos no están disponibles y el centrodelantero (Edinson Cavani, Miguel Merentiel o Milton Giménez) no está en plenitud física. En ese contexto, los juveniles Iker Zufiaurre y Gonzalo Gelini aparecen como únicas opciones en ataque.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.76 contra los 3.16 que se repagan por un hipotético triunfo de Vélez. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.78.

Posibles formaciones