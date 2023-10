escuchar

Este miércoles, desde las 21.30 (hora argentina), Inter Miami visita a Chicago Fire en un partido correspondiente a la fecha 36 de la Major League Soccer (MLS) 2023. El encuentro se disputa en el Soldier Field de Chicago y se puede ver en vivo únicamente por streaming por intermedio de la plataforma Apple TV+. En el visitante, la presencia de Lionel Messi está casi descartada: arrastra molestias musculares por una cicatriz de una vieja lesión en el isquiotibial de la pierna derecha que no le permite entrenarse a la par del resto del plantel.

El equipo dirigido por el estadounidense Frank Klopas se encuentra fuera de la zona de acceso a los Play-Offs de la liga estadounidense. Aparece décimo en la zona A (clasifican siete de manera directa y dos van al repechaje) con 37 puntos, misma cantidad que DC United pero con peor diferencia de gol (-12 contra -3). En la última jornada derrotó por la mínima diferencia a New York RB con un gol del griego Georgios Koutsias.

El ex Vélez Gastón Giménez es el eje de Chicago Fire en la mitad de la cancha Chicago Fire FC

El combinado floridano, por su parte, se ubica 13° en el grupo A. Está a cuatro de DC United, el último que hasta el momento se estaría metiendo en el repechaje para Play-Offs. Desde la llegada de los rosarinos al plantel -el DT y el capitán-, Inter Miami ganó un título (la Leagues Cup) y accedió a la final de otra competencia (perdió la US Open Cup). Con la ‘Pulga’ en cancha, el equipo aún no tuvo derrotas, por lo que el plantel mantiene la esperanza de contar con él ante Chicago, aunque no será sencillo.

Chicago Fire vs. Inter Miami: todo lo que hay que saber

Fecha 36 de la Major League Soccer (MLS) 2023.

Día : Miércoles 4 de octubre.

: Miércoles 4 de octubre. Hora : 21.30 (horario argentino).

: 21.30 (horario argentino). Estadio : Soldier Field de Chicago, Illinois, Estados Unidos.

: Soldier Field de Chicago, Illinois, Estados Unidos. TV : No disponible en la Argentina

: No disponible en la Argentina Streaming: Apple TV+.

¿Qué le pasa a Messi y por qué no juega?

Messi no tiene una lesión grave. El problema existente es por una cicatriz de una vieja herida en el isquiotibial de la pierna derecha, que le genera dolor y no le permite moverse con normalidad. El riesgo es que, en caso de jugar, esa cicatriz podría abrirse y generar una lesión grave que lo marginaría de las canchas por un tiempo considerable. Y eso es justamente lo que él mismo quiere evitar. Además, acumula cansancio físico y no completa los 90 minutos de un partido desde el 3 de septiembre, cuando su equipo derrotó por 3 a 1 a Los Angeles FC en un encuentro correspondiente a la fecha 30 de la MLS.

Lionel Messi no atraviesa su mejor presente desde lo físico; se perdería el partido ante Chicago Fire CARMEN MANDATO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Desde entonces, jugó 89′ con la selección argentina ante Ecuador por la primera fecha de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, fue desafectado del partido ante Bolivia y no fue convocado en la caída por 5 a 2 ante Atlanta United por la liga estadounidense. Luego jugó como titular y pidió el cambio a los 37′ en el duelo ante Toronto, para después no integrar la convocatoria en el empate 1 a 1 con Orlando City, en la final de la US Open Cup frente a Houston Dynamo (derrota 2 a 1) y en la igualdad 1 a 1 con New York FC.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Orlando City corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.78 contra los 4.00 que se repagan por un triunfo de Inter Miami. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.50.

Posibles formaciones

Chicago Fire : Chris Brady; Jonathan Dean, Wyatt Omsberg, Carlos Terán, Miguel Navarro; Ousmane Doumbia, Gastón Giménez; Fabian Herbers, Xherdan Shaqiri, Maren Haile-Selassie y Georgios Koutsias.

: Chris Brady; Jonathan Dean, Wyatt Omsberg, Carlos Terán, Miguel Navarro; Ousmane Doumbia, Gastón Giménez; Fabian Herbers, Xherdan Shaqiri, Maren Haile-Selassie y Georgios Koutsias. Inter Miami: Drake Callender; David Ruiz, Tomás Avilés, Serhiy Kryvtsov, Kamal Miller, Noah Allen; Dixon Arroyo, Sergio Busquets, Benjamín Cremaschi; Josef Martínez y Facundo Farías.