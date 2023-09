escuchar

Sin la presencia de Lionel Messi confirmada, Inter Miami recibirá este miércoles a Toronto por la 33ª fecha de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos con el objetivo de retomar la senda de la victoria y seguir luchando por clasificar a los playoffs. El partido está programado para las 20.30 (hora argentina) y no se transmitirá en vivo por TV, pero se podrá ver a través de la plataforma digital Apple TV+. Además, en Canchallena se dispondrá el minuto a minuto con información y estadísticas de lo que ocurra en el duelo.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.55 contra 8.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 5.50.

Inter Miami vs. Toronto: todo lo que hay que saber

Major League Soccer - Fecha 33

Día: Jueves 20 de septiembre.

Hora: 20.30 (hora argentina).

Estadio: DRV PNK Arena.

TV: No hay.

Streaming: Apple TV+.

Minuto a minuto: Canchallena.com.

El conjunto de la Florida marcha 14° en la Conferencia Este con 28 puntos y necesita sumar para no quedar definitivamente afuera de los playoffs. Hasta el momento, el último equipo que está accediendo a los cruces es DC United con 35 unidades. El plantel de Gerardo Martino tiene un encuentro menos, pero carece de margen de error porque restan siete jornadas y debe hilvanar varios triunfos en fila para tener chances de revertir la mala performance realizada previo a la llegada del entrenador rosarino y, también, Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba, entre otros.

El astro argentino y Alba no estuvieron en la caída por 5 a 2 ante Atlanta United como visitante y, ya recuperados de molestias musculares, podrían regresar para el duelo contra Toronto. En el caso de la ‘Pulga’, su participación como titular está en duda porque todavía padece el desgaste físico de la gran cantidad de partidos que disputó hasta el de las eliminatorias vs. Ecuador. Además, el rival de turno es el último de la clasificación y, a priori, no debería ser un escollo complejo.

Con Messi en cancha, Inter Miami ganó un título (Leagues Cup) y no perdió ningún encuentro, por lo que la derrota frente al elenco de Thiago Almada fue la primera desde que el campeón del mundo en Qatar 2022 irrumpió en la MLS. La franquicia que será visitante tiene solo 22 unidades producto de cuatro victorias, 10 empates y 14 caídas.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en marzo de este año por el mismo torneo con victoria para Toronto por 2 a 0.