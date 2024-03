Escuchar

Este miércoles, desde las 17 (hora argentina), Manchester City -que tendría a Julián Álvarez en el once inicial- y Copenhague se enfrentan en un partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2023-24. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del noruego Espen Eskas, se disputa en el Etihad Stadium y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. También existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

En el encuentro de ida, el equipo dirigido por Josep ‘Pep’ Guardiola se quedó con la victoria por 3 a 1 gracias a las anotaciones de Phil Foden, Kevin De Bruyne y Bernardo Silva (Magnus Mattsson convirtió para los daneses). Desde entonces, el combinado citizen disputó cinco compromisos con un saldo de cuatro victorias (1 a 0 vs. Brentford y Bournemouth, 6 a 2 vs. Luton Town y 3 a 1 vs. Manchester United) y un empate (1 a 1 vs. Chelsea). Los Leones, por su parte, jugaron tres encuentros y cosecharon dos triunfos (3 a 0 vs. Silkeborg y 2 a 0 vs. Nordsjælland) y una derrota (2 a 0 vs. Midtjylland).

Manchester City vs. Copenhague: todo lo que hay que saber

Vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2023-24.

Día: Miércoles 6 de marzo.

Hora: 17 (horario argentino).

Estadio: Etihad Stadium.

Árbitro: Espen Eskas (Noruega).

TV: ESPN.

Streaming: Star+.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Manchester City aún no perdió en lo que va del 2024, por lo que mantiene intacta la ilusión de defender el triplete conseguido en la temporada 2022-23 (Champions League, FA Cup y Premier League). De cara al encuentro de este miércoles, se espera que Guardiola haga modificaciones en el once inicial de cara al partido ante Liverpool del próximo domingo, en el que se pondrá en juego el liderato de la Premier League (los Reds son líderes con 63 puntos, apenas uno más que el conjunto mancuniano). Debido a esto, jóvenes promesas como el noruego Oscar Bobb o el inglés Rico Lewis podrían ser titulares. Julián Álvarez, por su parte, fue suplente y disputó poco más de 30 minutos en el clásico ante Manchester United del último fin de semana, por lo que se perfila como titular.

Josep Guardiola debe resguardar a sus mejores jugadores de cara al partido ante Liverpool Manchester City

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Manchester City corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.17 contra los 19.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Copenhague. El empate, por su parte, cotiza cerca de 7.80.

Posibles formaciones

Manchester City : Ederson; Rico Lewis, John Stones, Ruben Dias, Nathan Aké o Sergio Gómez; Rodri, Mateo Kovacic; Bernardo Silva, Julián Álvarez, Phil Foden; Erling Haaland u Oscar Bobb.

: Ederson; Rico Lewis, John Stones, Ruben Dias, Nathan Aké o Sergio Gómez; Rodri, Mateo Kovacic; Bernardo Silva, Julián Álvarez, Phil Foden; Erling Haaland u Oscar Bobb. Copenhague: Kamil Grabara; Elias Jelert, Denis Vavro, Scott McKenna, Kevin Diks; Diogo Gonçalves, Rasmus Falk, Magnus Mattsson; Mohamed Elyounoussi, Jordan Larsson y Elias Achouri.