Cuándo juega Palmeiras vs. Flamengo, por la final de la Copa Libertadores 2025: día, hora y TV

Este sábado, Palmeiras y Flamengo juegan la final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del argentino Darío Herrera, se disputa en el estadio Monumental de Lima, Perú, a partir de las 18 (hora argentina). La televisación estará a cargo de Telefé y Fox Sports, y la transmisión vía streaming de Disney+, en su plan Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El primero en meterse en el partido decisivo fue el Mengão, que eliminó a Racing por 1 a 0 con un gol del colombiano Jorge Carrascal, resultado que logró en la ida, en el Maracaná, ya que en la revancha todo terminó en un empate sin goles en el Cilindro de Avellaneda. Se consagró campeón del certamen continental en tres ocasiones: 1981 (2 a 0 en el desempate vs. Cobreloa), 2019 (2 a 1 vs. River) y 2022 (1 a 0 vs. Atlético Paranaense).

Jorge Carrascal convirtió el gol con el que Flamengo eliminó a Racing en semifinales MAURO PIMENTEL - AFP

Luego, el Verdão logró la épica: goleó 4 a 0 a Liga de Quito como local en el estadio Allianz Parque, una semana después de haber perdido 3 a 0 como visitante. Los tantos del conjunto ecuatoriano en la ida fueron convertidos por Lisandro Alzugaray y Gabriel Villamil por duplicado. En la vuelta, en tanto, los goles del combinado brasileño los anotaron Ramón Sosa, Bruno Fuchs y Raphael Veiga por duplicado. Al igual que su rival de turno, fue campeón tres veces: 1999 (2 a 2 y 4 a 3 por penales vs. Deportivo Cali), 2020 (1 a 0 vs. Santo) y 2021 (2 a 1 vs. Flamengo).

Palmeiras vs. Flamengo: todo lo que hay que saber

Final de la Copa Libertadores 2025.

Día : Sábado 29 de noviembre.

: Sábado 29 de noviembre. Hora : 18.

: 18. Estadio : Monumental de Lima, Perú.

: Monumental de Lima, Perú. Árbitro : Darío Herrera (Argentina).

: Darío Herrera (Argentina). TV : Telefé y FOX Sports.

: Telefé y FOX Sports. Streaming : Disney+ Premium.

: Disney+ Premium. Minuto a minuto: canchallena.com.

De cara a la gran final, Abel Ferreira, DT de Palmeiras, tendría en mente utilizar una línea de cinco defensores, como suele hacer en los partidos de fuste. Khellven y Joaquín Piquerez serían los carrileros, con muchas más obligaciones ofensivas que si conformasen una línea de cuatro. Arriba, a pesar del mal presente, Vitor Roque y José Manuel López compartirían la dupla de ataque. El ‘Flaco’, justamente, fue criticado por Ferreira en la última semana: “Si va a correr hacia atrás, es mejor poner a Mauricio o Facundo Torres. Es un delantero centro, no un armador. El entrenador tiene la táctica, pero la decisión es del jugador”, afirmó.

El 'Flaco' López fue criticado por el DT Abel Ferreira, pero sería titular en la final de este sábado Andre Penner - AP

Por el lado de Flamengo, el entrenador Filipe Luis recuperó a una pieza clave, Léo Ortiz, quien no juega desde finales de octubre por un esguince en el tobillo derecho. Caso contrario ocurre con Pedro, el 9 titular que padece una lesión muscular y no podrá decir presente ante el Verdão. La única duda pasa por quién será su reemplazante, con Bruno Henrique, Luiz Araújo y Everton como las principales alternativas.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Flamengo corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el título, en la final de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.58 contra los 3.30 que se repagan por un hipotético triunfo de Palmeiras. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.00.