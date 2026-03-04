El oscuro momento de una figura del fútbol neerlandés: “La cocaína se apoderó de mí”

Sus palabras ponen en contexto la manera en que se hundió en la oscuridad del consumo de sustancias. Construyó una carrera en el fútbol como figuras en Países Bajos y en el fútbol de Inglaterra. Sin embargo, Daryl Janmaat habló de los momentos más complejos en una charla en el teatro Pathe Tuschinski, de Ámsterdam.

“La adicción a la cocaína causa mucho daño. Estaba muy, muy metido en esto. Tengo tres hijos que también oyen y leen cosas. No puedo ni quiero entrar en detalles, pero mi adicción a la cocaína me ha causado mucho daño”, dijo Janmaat exjugador de 36 años de Heerenveen y Feyenoord, en Países Bajos, y Newcastle y Watford, en Inglaterra.

Daryl Janmaat realizó una tratamiento de rehabilitación en Sudáfrica (Photo by Angelo Blankespoor/Soccrates/Getty Images) Soccrates Images - Getty Images Europe

En la última etapa de su carrera comenzó con el consumo y casi año después de retirarse en ADO Den Haag, en 2022, donde también fue DT, la periodista neerlandesa Yvonne Coldeweijer fue quien reveló que Janmaat había sido encontrado bajo los efectos de las drogas en Scheveningen y poco después, se fue a realizar un tratamiento de rehabilitación a Sudáfrica.

“Tenía muchas ganas de seguir jugando, pero una lesión de rodilla lo arruinó todo. Tenía la rodilla increíblemente inflamada. Después de una inyección, todo salió mal: la aguja equivocada me provocó una inflamación en la articulación. Mi carrera estaba acabada. No pude soportarlo”, contó Janmaat.

Daryl Janmaat se hundió en el consumo problemático de sustancias (Photo by Laurens Lindhout/Soccrates/Getty Images) Soccrates Images - Getty Images Europe

Y continuó: “La adicción fue entrando poco a poco. La cocaína destruye mucho. Mi familia y mis amigos me apoyaron, pero decepcioné a mucha gente. Empiezas a mentir y a distorsionar las cosas. Es agotador, pero sobre todo, muy doloroso. ¿Puso en peligro mi vida? Bueno, estaba muy, muy metido. Hubo momentos en los que estuve muy, muy mal, digámoslo así. Lo tuve todo como jugador, y de hecho, todavía lo tengo. Pero han pasado muchas cosas desde entonces. Demasiadas. La adicción es una verdadera batalla, donde estás al límite de tus fuerzas. Literalmente. Estás en una lucha; realmente destruye mucho. En una clínica como esa, tienes terapia y apoyo psicológico. Después de eso, tomé un rumbo diferente. Sí, el correcto. Por suerte”, contó Janmaat, que vistió la camiseta de Países Bajos durante el Mundial 2014

Atender la salud mental

Janmaat se retiró para asumir el puesto de directo técnico en ADO, lo que terminó por detonar su estabilidad emocional: “Se suponía que debía recibir ayuda de todos y de todo, pero me dejaron abandonado a mi suerte. De repente, perdí la estructura que había tenido durante años como futbolista. Fue difícil. La adicción a la cocaína se apoderó de mí poco a poco”.

Y continuó: “Podía soportar la tensión de los partidos de élite, aunque me molestaba. Es un tabú, pero intenta lidiar con todas esas opiniones. He jugado un Mundial, muchos partidos en un estadio De Kuip abarrotado, en la Premier League con el Newcastle United y el Watford. Me he enfrentado a los mejores delanteros. Claro que hay tensión, pero no perdí el equilibrio por completo”.

Daryl Janmaat, a los 36 años, contó lo complejo que es luchar con una adicción (Photo by VI Images via Getty Images) VI-Images - Getty Images Europe

Para Janmaat sus problemas vinieron cuando ya no era jugador profesional. “Los problemas empezaron después de retirarme. Como jugador, todo es manejable: vas de entrenamiento en entrenamiento. De partido en partido. Cuando todo eso desapareció y me sentí completamente fuera de lugar como director técnico de ADO, las cosas se torcieron. Y con razón”, contó.