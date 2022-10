Pablo Marí, ex campeón de Copa Libertadores con Flamengo, fue apuñalado en Italia

escuchar

Pablo Marí, defensor de Monza, de Italia, fue apuñalado por un hombre de 46 años en un centro comercial de Milanofiori, en el pueblo milanés de Assago. El español es una de seis víctimas del ataque y fue trasladado rápidamente a un hospital cercano, en donde está siendo atendido, y según reveló Sky se encuentra fuera de peligro. El atacante, que robó un cuchillo de una de las tiendas, fue llevado a las autoridades y se encuentra actualmente bajo custodia policial, mientras que uno de los damnificados se encuentra en estado crítico y otro falleció.

El español ya fue visitado en el centro donde se está recuperando por su entrenador, Raffaele Palladino, y el CEO del club, el histórico ex dirigente de AC Milan Adriano Galliani, que fue el primero en pronunciarse al respecto, transmitiendo tranquilidad: “Pablo Marí no está en peligro, dado que sus lesiones no hacen que corra riesgo de vida. Esperamos verlo de vuelta pronto”.

“Estábamos en un bar, creímos que había sido un robo porque habían chicos y una mujer corriendo” contó un testigo al diario italiano La Repubblica. “Después vimos cada vez más gente con miradas preocupadas y nos dimos cuenta que algo serio había pasado”.

Marí había llegado al club lombardo en agosto, a préstamo de Arsenal, de Inglaterra, con la opción de hacer permanente el acuerdo al final de la temporada. Llevaba hasta el día de la fecha ocho partidos disputados y había marcado un gol contra Spezia hace tres semanas.

Marí también había sido parte del equipo que ganó la Copa Libertadores 2019 con Flamengo, luego de vencer en la final a River por 2-1 en los últimos minutos, con un doblete de Gabriel “Gabigol” Barbosa. También jugó en el Mundial de Clubes de ese año, en el que el equipo dirigido por Jorge Jesús alcanzó la final contra Liverpool, pero finalmente cayó por 1-0 en tiempo extra.

Fueron esos rendimientos los que llevaron a que se interese el club del norte de Londres, que primero lo contrató a préstamo por seis meses y luego de forma permanente, por un total de 14 millones de euros. En Arsenal, Marí fue siempre una opción de rotación en el equipo de Mikel Arteta, que sumó una FA Cup en su primera temporada, pero sus minutos se redujeron severamente con la llegada al equipo de Gabriel Magalhaes, por lo que fue prestado en dos ocasiones a la Serie A; primero por seis meses a Udinese en enero de 2022, y luego en Monza a partir de agosto.

Previo a su arribo a Sudamérica en 2019, el defensor había tenido una carrera nómada en Europa. Formado futbolísticamente en Mallorca, Marí pasó a Gimnástic, de la tercera categoría española, en 2013, antes de ser comprado por el City Football Group, conglomerado de Manchester City, tres años más tarde. Sin embargo, el valenciano nunca pudo debutar para los Citizens, pasando cada uno de los años que estuvo bajo contrato a préstamo en Girona, NAC de Breda y Deportivo de La Coruña.

LA NACION