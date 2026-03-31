El presidente de la FIFA fue a ver un amistoso de Irán y aseguró que participará de la Copa del Mundo

ANTALYA (AFP).- A menos de 100 días para que comience a rodar la pelota en el Mundial 2026, todavía surgen dudas sobre si Irán, uno de los equipos clasificados, participará del máximo evento futbolístico en medio de la guerra de Medio Oriente que involucra a ese país con Estados Unidos, justamente uno de los organizadores del evento deportivo. Según el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, “Irán estará en la Copa del Mundo”.

En una breve declaración a la agencia AFP durante el entretiempo del amistoso en el que Irán goleó a Costa Rica por 5 a 0, en Antalya, Turquía, Infantino agregó: “Estamos aquí para esto. Nos congratulamos porque es un equipo muy, muy fuerte. Estoy muy contento”. “Vi al equipo, hablé con los jugadores, con el entrenador, así que todo va bien”, añadió, esperanzado.

Amirhossein Hosseinzadeh (18) celebra con sus compañeros uno de los goles de Irán ante Costa Rica ADEM ALTAN - AFP

El titular de la FIFA dijo que “los partidos [de Irán, que está en el grupo G] se jugarán donde tengan que jugarse, según el sorteo”. Desde el conjunto iraní solicitaron, días atrás, disputar sus encuentros de la primera fase del torneo (del 11 de junio al 19 de julio) en México y no en Estados Unidos, como quedó plasmado en el cronograma.

“Dado que [Donald] Trump declaró explícitamente que no puede garantizar la seguridad de la selección iraní, desde luego no viajaremos a Estados Unidos”, había dicho Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol, en una publicación en la cuenta de X de la embajada iraní en México. “Estamos negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en el Mundial se celebren en México”, agregó entonces.

La formación titular de Irán que se midió con Costa Rica, en Turquía ADEM ALTAN - AFP

Según el calendario oficial, en la primera fase del Mundial Irán deberá enfrentarse a Nueva Zelanda y Bélgica en un estadio en la ciudad de Los Ángeles y luego jugará contra Egipto en Seattle. Su campo base para el torneo está previsto en Tucson, en Arizona.

El presidente de la FIFA, cuya presencia en este partido amistoso no había sido anunciada, se instaló en la tribuna poco antes del inicio del encuentro y posó para unas fotos con varios miembros de la federación iraní, según constató un periodista de la AFP.

De no haber un resultado positivo en las negociaciones entre Irán y la FIFA, el organismo se vería en la urgente tarea de encontrar un sustituto. Irak podría ocupar el cupo que quedaría vacante por ser la siguiente selección mejor posicionada en las eliminatorias de la región. La selección de Emiratos Árabes Unidos también aparece entre los posibles candidatos como reemplazo.