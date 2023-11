escuchar

En medio de la polémica que desató en el mundo del fútbol argentino el candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, por avalar la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre, respaldó el modelo privatizador que en los últimos días generó el rechazo de varios clubes locales.

“En qué tipo de clubes juegan la mayoría (o todos?) los jugadores de la selección que ganaron la Copa del Mundo en 2022?”, cuestionó el empresario en respuesta a una usuaria de X que calificó la iniciativa de “truchada”.

“Lo quisieron meter a Scaloni en la truchada de la privatización de los clubes y los mandó a casa”, sentenció Macarena, una usuaria de la red social, que se refirió a la reacción que tuvo el DT de la selección, Lionel Scaloni, quien en conferencia de prensa evitó responder acerca de la privatización en el fútbol.

Tras ello, el fundador de Mercado Libre respondió a la usuaria de la red social y deslizó que los futbolistas de la Selección juegan en equipos del mundo que son privados.

En que tipo de clubes juegan la mayoría (o todos?) los jugadores de la selección que ganaron la Copa del Mundo en 2022? — Marcos Galperin (@marcos_galperin) November 15, 2023

En los últimos días varios clubes del fútbol argentino manifestaron su rechazo al modelo al modelos de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), sobre las que a principios de este año la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya se había expresado en contra y a las que el economista ponderó públicamente en una entrevista radial.

En medio de la controversia, algunos futbolistas retirados y en actividad, como parte del grupo Futbolistas Unidxs, firmaron una solicitada en la que llamaron a votar al candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa en el balotaje presidencial del próximo domingo.

Tal como publicó LA NACION, La carta, que tiene entre sus firmantes a los campeones del mundo Ubaldo Fillol y Jorge Olguín (Argentina 1978), y Héctor Enrique (México 1986), hizo especial hincapié en la cuestión de las sociedades anónimas deportivas (SAD) y las declaraciones Milei, que avaló su implementación.

“Con mayor preocupación observamos la últimas declaraciones del candidato donde reivindica las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), porque adherimos fervientemente a aquel lema que dice que ‘un pibe más en el club es un pibe menos en la calle’, porque nuestros clubes no son el negocio de nadie; sino la inclusión de miles; y porque creemos que la pasión no se privatiza. Que nuestros clubes no son un negocio, y que se sostienen con el esfuerzo voluntario de muchos y muchas que los mueve el compromiso, la solidaridad y la vocación. Que no nos mueven las reglas del mercado. No queremos que el mercado sea el que ordene las relaciones de nuestras vidas”, expresaron.

Las declaraciones de Milei

La polémica se desató luego que Milei ponderara en una entrevista radial la iniciativa. “¿En el fútbol seguirías como hasta ahora o harías algún cambio?”, le preguntaron tiempo atrás a Milei en una entrevista, a lo que el aspirante a la Casa Rosada contestó: “A mí me gusta el modelo inglés [en referencia al modelo de las sociedades anónimas] (...) No les va mal eh, tiene un espectáculo...”.

En ese contexto, Alejandro Fantino, el periodista que lo entrevistaba, le consultó: “O sea, ¿Podría ser Boca comprado por un capital árabe o River comprado por un capital francés?”. Entonces, Milei sostuvo que aún así él seguiría siendo hincha de Boca y retrucó: “¿Y a vos qué carajo te importa de quién [el club] es si le ganás a River 5 a 0 o salís campeón del mundo? ¿O preferís seguir en esta miseria, que tenemos cada vez fúbol de peor calidad?”.

A raíz de ello, diversas instituciones del fútbol local recordaron los dichos del economista, los repudiaron e incluso llamaron a votar por el candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, en el balotaje del 19 de noviembre.

Uno de los primeros en manifestarse en dicho sentido fue Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, quien escribió en la red social X (antes Twitter): “No a las SAD, sólo recuerden la presencia que tuvieron nuestros clubes ayudando a la sociedad en la pandemia”.

Otra de las instituciones de la Liga Profesional que rápidamente se expresaron en igual modo fue el Club Atlético Colón, que sostuvo: “El Club Atlético Colón le dice NO a las Sociedades Anónimas Deportivas. El club es de los socios”.

Boca, River, Independiente, Racing y Newell’s fueron sumándose, entre otros, con el transcurrir de las horas. “Fiel a sus orígenes, respetuoso de los claros principios defendidos durante casi 120 años, Boca Juniors ratifica su carácter de Asociación Civil sin fines de lucro y la premisa de que nuestro club es de su gente, socios y socias que lo vuelven cada día más grande”, señalaba el posteo del club xeneize.

