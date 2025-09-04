En qué canal Brasil vs. Chile por las eliminatorias sudamericanas 2026 hoy

El encuentro que cierra la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026 es Brasil vs. Chile y se disputa este jueves desde las 21.30 (hora argentina) en el estadio Maracaná de Río de Janeiro con arbitraje del venezolano Alexis Herrera.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital TyC Sports Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Carlo Ancelotti quiere devolver a Brasil a los primeros planos del fútbol internacional Andre Penner - AP

La previa de Brasil vs. Chile

La Canarinha de Carlo Ancelotti ya está clasificada a la próxima cita ecuménica y quiere terminar el torneo en el segundo puesto, por detrás de la Argentina. Actualmente es uno de los escoltas junto a Ecuador con 25 puntos producto de siete victorias, cuatro empates y cinco derrotas y, más allá de que logró el objetivo, necesita mejorar su imagen y elevar su nivel de cara al futuro porque atraviesa una crisis deportiva muy profunda con cuestionamientos, incluso, a varias de sus figuras.

La Roja, por su parte, es el único de los 10 combinados que compiten en las eliminatorias sudamericanas que está eliminado y no tiene chances de llegar a la próxima Copa del Mundo. Su campaña es muy mala: ganó dos partidos, empató cuatro y perdió 10, por lo que suma apenas 10 unidades. En el cierre del certamen los dos partidos -el otro será vs. Uruguay de local- los dirigirá Nicolás Córdova porque Ricardo Gareca renunció al cargo una vez acabadas las chances de ser mundialista.

Posibles formaciones

Brasil: Alisson; Alex Sandro, Alexsandro Ribeiro, Marquinhos, Vanderson; Casemiro, Bruno Guimarães; Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Raphinha y João Pedro. DT: Carlo Ancelotti.

Alisson; Alex Sandro, Alexsandro Ribeiro, Marquinhos, Vanderson; Casemiro, Bruno Guimarães; Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Raphinha y João Pedro. DT: Carlo Ancelotti. Chile: Lawrence Vigouroux; Gabriel Suazo, Benjamin Kuscevic, Matías Sepúlveda, Fabián Hormazabal; Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola; Darío Osorio, Lucas Assadi, Lucas Cepeda; y Gonzalo Tapia. DT: Nicolás Córdova.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas con una cuota máxima de 1.20 contra 20.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 6.90.

Ambos seleccionados se enfrentaron en la novena fecha del mismo campeonato con triunfo de Brasil 2 a 1 como visitante con goles de Igor Jesus y Luiz Henrique. Eduardo Vargas abrió la cuenta para Chile.