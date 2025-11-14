En qué canal pasan Argentina vs. Angola por un amistoso internacional hoy

En el marco de la quinta fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), la selección argentina afronta este viernes su último partido del año y es un amistoso frente a Angola como visitante, programado a las 13 (hora argentina) en el estadio 11 de Novembro de Luanda.

El cotejo se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play y Mitelefe.com. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Thiago Almada vuelve a ser titular en la selección argentina en el amistoso vs. Angola Ernesto Ryan - Getty Images

La previa de Angola vs. Argentina

Para el seleccionado africano, que no se clasificó a la próxima cita ecuménica en el grupo D de las eliminatorias de su continente, el partido es muy especial porque, además de recibir al campeón del mundo con Lionel Messi, se desarrolla en el marco de los festejos por los 50 años de su independencia que, justamente, se cumplió el 11 de noviembre y es el nombre que lleva el estadio donde se disputa el amistoso.

Sin figuras rutilantes, se trata de un equipo que no es de los más sofisticados de África ni tiene una rica historia en el deporte más popular del planeta. Sin embargo, motivo de la mencionada celebración, el Gobierno nacional abonó alrededor de 12 millones de dólares de cachet, según medios angoleños, para que la selección argentina visite el país en su mes más importante.

El combinado argentino concentró en la previa en Alicante, España, y en el último entrenamiento en el estadio de Elche a puertas abiertas convocó a alrededor de 20 mil personas. Posteriormente, llegó a la capital de Angola con varias bajas con respecto al plantel habitual y la presencia de futbolistas que tienen la oportunidad de meterse en la pelea por estar en el Mundial 2026.

Hay algunos indicios de la formación que dispone el entrenador Lionel Scaloni y se perfilan para jugar titulares como Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Lionel Messi y Lautaro Martínez. En el arco, sin Emiliano ‘Dibu’ Martínez, ataja Gerónimo Rulli mientras que el lateral derecha es Juan Foyth. El mediocampista interior izquierdo puede ser Giovani Lo Celso o Nico Paz.

Posibles formaciones

Angola: Hugo Marques; Clinton Mata, Kialonda Gaspar, David Carmo, Augusto Carneiro; Alfredo Ribeiro, Benedito Mukendi, Antonio Muanza; Zito Luvumbo, Cristovao Paciencia y Francisco Sacalumbo. DT: Patrice Beaumelle.

Hugo Marques; Clinton Mata, Kialonda Gaspar, David Carmo, Augusto Carneiro; Alfredo Ribeiro, Benedito Mukendi, Antonio Muanza; Zito Luvumbo, Cristovao Paciencia y Francisco Sacalumbo. DT: Patrice Beaumelle. Argentina: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

En la previa, el amplio favorito al triunfo es el equipo visitante con una cuota máxima de 1.20 contra 16.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 7.30.

Argentinos y angoleños se enfrentaron una sola vez en la historia. Fue un amistoso en la previa del Mundial Alemania 2006 en Salerno, Italia, con victoria de la albiceleste 2 a 0 con goles de Maxi Rodríguez y Juan Pablo Sorín. Lionel Messi y Lionel Scaloni ingresaron desde el banco de suplentes.