En qué canal pasan Boca vs. River, por el Superclásico de Reserva hoy

Las reservas de Boca Juniors y River Plate se enfrentan este jueves desde las 20 en el predio Mauricio Macri que el xeneize tiene en la localidad bonaerense de Ezeiza por las semifinales del Clausura del Torneo Proyección de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) con el objetivo de avanzar a la definición y seguir en carrera por el título.

El encuentro no se transmite por televisión. La única opción para mirarlo en vivo es la plataforma digital LPF Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El equipo que se imponga en este partido avanzará a la definición ante el ganador de Gimnasia de La Plata o Argentinos Juniors, que se enfrentan desde las 17.

La previa del Superclásico de la reserva

El xeneize lidero el Grupo A en la primera etapa con 33 puntos gracias a 10 victorias, tres empates y tres derrotas. En octavos de final doblegó a Lanús 1 a 0 mientras que en los cuartos necesitó de los penales para imponerse a Instituto de Córdoba 4 a 2, tras empatar sin goles.

El Millonario, por su parte, compitió en la zona B y cosechó 30 unidades producto de ocho triunfos, seis igualdades y dos caídas. Se ubicó segundo, por detrás de Rosario Central, y en la primera instancia de eliminación directa sacó del certamen a Tigre con una goleada 4 a 0. En cuartos lo sufrió Huracán 2 a 1.

Si bien ninguno de los entrenadores anunció la formación inicial, es probable que en ambos equipos sean titulares futbolistas con minutos en primera división. En el conjunto del barrio porteño de La Boca Mariano Herrón dispone del arquero Leandro Brey, suplente habitual de Agustín Marchesín, y el defensor Mateo Mendía. Además, el lateral derecho Dylan Gorosito fue una de las figuras de la selección Sub 20 que logró el segundo lugar en el Mundial de Chile. En el visitante, comandado por Marcelo Escudero, sobresalen Juan Cruz Meza, Bautista Dadín y Agustín Ruberto, quien volvió a las canchas recientemente tras recuperarse de una dura lesión y consecuente operación.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Facundo Herrera, Mateo Mendía, Santiago Zampieri; Santiago Dalmasso, Matías Calegari, Tomás Aranda; Leonel Flores, Valentino Simoni y Gonzalo Gelini. DT: Mariano Herrón.

Leandro Brey; Dylan Gorosito, Facundo Herrera, Mateo Mendía, Santiago Zampieri; Santiago Dalmasso, Matías Calegari, Tomás Aranda; Leonel Flores, Valentino Simoni y Gonzalo Gelini. DT: Mariano Herrón. River Plate: Santiago Beltrán; Uriel Funes, Elián Giménez, Facundo González, Lisandro Bajú; Agustín De La Cuesta, Juan Cruz Meza; Joaquín Freitas, Lautaro Pereyra; Juan Bautista Dadín y Agustín Ruberto. DT: Marcelo Escudero.

Mariano Herrón es el entrenador de la reserva de Boca, que va por el título en el Clausura Gonzalo Colini

Ambos equipos se vieron las caras en la fecha 14 de la primera etapa del Clausura con triunfo de River 2 a 1 como local. Los goles fueron de Bautista Dadín y Joaquín Freitas. Leonel Flores marcó para el perdedor.