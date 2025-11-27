LA NACION

Palmeiras vs. Flamengo, por la final de la Copa Libertadores 2025: día, horario, TV y cómo ver online

El encuentro definitorio del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes está programado para este sábado a las 18 (hora argentina), en el estadio Monumental de Lima, Perú

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Palmeiras y Flamengo, los dos mejores equipos de Sudamérica desde hace varios años, disputarán la final de la Copa Libertadores 2025
Palmeiras y Flamengo, los dos mejores equipos de Sudamérica desde hace varios años, disputarán la final de la Copa Libertadores 2025MAURO PIMENTEL - AFP

Palmeiras y Flamengo protagonizan la final de la Copa Libertadores 2025 este sábado, en una edición que nuevamente pondrá cara a cara a dos equipos brasileños. El ganador se quedará con el trofeo y alcanzará las cuatro consagraciones, igualando la línea de River y Estudiantes, y superando por uno a su rival de turno. El partido está programado para las 18 (horario argentino) en el estadio Monumental de Lima, con arbitraje del argentino Darío Herrera, televisación de Fox Sports y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

El primero en meterse en el partido decisivo fue el Mengão, que eliminó a Racing por 1 a 0, resultado que logró en la ida, en el Maracaná, ya que en la revancha todo terminó en un empate sin goles en el Cilindro de Avellaneda. Luego, el Verdão logró la épica: goleó 4 a 0 a Liga de Quito como local en el estadio Allianz Parque, una semana después de haber perdido 3 a 0 como visitante, por lo que, además de avanzar, ratificó su condición de favorito al título.

Será la segunda vez que ambos clubes se enfrenten en la final de la Libertadores. El antecedente es la edición 2021, cuando se vieron las caras en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Entonces, Palmeiras se quedó con la victoria por 2 a 1 gracias a las anotaciones de Raphael Veiga y Deyverson (Gabriel Barbosa empató transitoriamente para el Mengão). En el encuentro más reciente entre los dos equipos, por el Brasileirão en curso, Flamengo celebró luego de ganar por 3 a 2 como local.

Palmeiras vs. Flamengo: todo lo que hay que saber

  • Final de la Copa Libertadores 2025.
  • Día: Sábado 29 de noviembre.
  • Hora: 18.
  • Estadio: Monumental de Lima, Perú.
  • Árbitro: Darío Herrera (Argentina).

Palmeiras vs. Flamengo: cómo ver online

El encuentro definitorio está programado para este sábado a las 18 en Lima, Perú, y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Flamengo corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con un título, en la final de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.58 contra los 3.30 que se repagan por un hipotético triunfo de Palmeiras. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.00.

Las casas de apuestas ponen a Flamengo como favorito al título en la final de la Copa Libertadores 2025
Las casas de apuestas ponen a Flamengo como favorito al título en la final de la Copa Libertadores 2025Buda Mendes - Getty Images South America
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Espaldazo, poder impune y la pelota que se mancha en el barro
    1

    Espaldazo y poder impune: cuando la pelota se mancha

  2. Horario del sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos-México-Canadá
    2

    Horario del sorteo del Mundial 2026

  3. La FIFA tomó una medida para intentar evitar que Argentina y España se crucen antes de la final
    3

    Sorteo del Mundial 2026: la FIFA tomó una medida para intentar evitar que Argentina y España se crucen antes de la final

  4. Brasil define otra Libertadores, pero con un modelo financiero en la cuerda floja
    4

    Palmeiras y Flamengo definen la Libertadores mientras crecen las alertas por la deuda de los clubes brasileños

Cargando banners ...