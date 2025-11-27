Palmeiras vs. Flamengo, por la final de la Copa Libertadores 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Palmeiras y Flamengo protagonizan la final de la Copa Libertadores 2025 este sábado, en una edición que nuevamente pondrá cara a cara a dos equipos brasileños. El ganador se quedará con el trofeo y alcanzará las cuatro consagraciones, igualando la línea de River y Estudiantes, y superando por uno a su rival de turno. El partido está programado para las 18 (horario argentino) en el estadio Monumental de Lima, con arbitraje del argentino Darío Herrera, televisación de Fox Sports y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

El primero en meterse en el partido decisivo fue el Mengão, que eliminó a Racing por 1 a 0, resultado que logró en la ida, en el Maracaná, ya que en la revancha todo terminó en un empate sin goles en el Cilindro de Avellaneda. Luego, el Verdão logró la épica: goleó 4 a 0 a Liga de Quito como local en el estadio Allianz Parque, una semana después de haber perdido 3 a 0 como visitante, por lo que, además de avanzar, ratificó su condición de favorito al título.

Será la segunda vez que ambos clubes se enfrenten en la final de la Libertadores. El antecedente es la edición 2021, cuando se vieron las caras en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Entonces, Palmeiras se quedó con la victoria por 2 a 1 gracias a las anotaciones de Raphael Veiga y Deyverson (Gabriel Barbosa empató transitoriamente para el Mengão). En el encuentro más reciente entre los dos equipos, por el Brasileirão en curso, Flamengo celebró luego de ganar por 3 a 2 como local.

Palmeiras vs. Flamengo: todo lo que hay que saber

Final de la Copa Libertadores 2025.

Día : Sábado 29 de noviembre.

: Sábado 29 de noviembre. Hora : 18.

: 18. Estadio : Monumental de Lima, Perú.

: Monumental de Lima, Perú. Árbitro: Darío Herrera (Argentina).

Palmeiras vs. Flamengo: cómo ver online

El encuentro definitorio está programado para este sábado a las 18 en Lima, Perú, y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

Fox Sports.

Disney+ Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Flamengo corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con un título, en la final de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.58 contra los 3.30 que se repagan por un hipotético triunfo de Palmeiras. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.00.