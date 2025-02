En qué canal pasan Botafogo vs. Racing por la Recopa Sudamericana 2025 hoy

Botafogo y Racing vuelven a verse las caras este jueves, en el marco de la vuelta de la Recopa Sudamericana 2025. Ambos equipos aspiran a quedarse con el trofeo para sumar un nuevo título internacional a sus vitrinas, con Racing como gran candidato por el triunfo en la ida. El partido comienza a las 21.30 en el estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro, en Brasil, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y televisación de ESPN, aunque también se puede ver por streaming en Disney+. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

La Academia obtuvo su cupo para este certamen tras ganar la Copa Sudamericana 2024. En el camino hacia la consagración culminó en lo más alto del Grupo H, por lo que avanzó directamente a octavos de final y, a partir de esa instancia, eliminó sucesivamente a Huachipato de Chile, Atlético Paranaense, Corinthians y Cruzeiro, todos de Brasil (a este último por 3 a 1 en la final). En la ida de la Recopa, disputada la semana pasada, ganó por 2 a 0 con goles de Luciano Vietto y Adrián ‘Maravilla’ Martínez.

Racing quiere sumar un nuevo título internacional a su palmarés; en la ida ganó 2 a 0 como local LA NACION/Gonzalo M. Colini

El Fogão, por su parte, ganó la Copa Libertadores del año pasado con una contundente victoria ante Atlético Mineiro por 3 a 1 en la definición que se llevó a cabo en el estadio Monumental de Buenos Aires, con tantos de Luiz Enrique, Álex Telles y Júnior Santos (Eduardo Vargas puso el 2 a 1 parcial). Previamente había quedado segundo en la Zona D, para luego dejar fuera de competencia a Palmeiras en octavos de final, a San Pablo en cuartos de final y a Peñarol en semifinales.

Botafogo vs. Racing: cómo ver online

La vuelta está programada para este jueves a las 21.30 en Río de Janeiro y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

De cara al compromiso de vuelta, Gustavo Costas, DT de Racing, podría realizar una única modificación con respecto al equipo que ganó en la ida: Matías Zaracho por Luciano Vietto. El ex Atlético de Madrid salió la semana pasada por una molestia muscular y, a pesar de no estar lesionado, el cuerpo técnico optaría por no arriesgarlo desde el comienzo. El otro que podría ingresar por el ‘10′ de la Academia es Santiago Solari, quien otorgaría más profundidad y velocidad por los costados en detrimento de las pausas y la claridad que puede entregar Zaracho.

Luciano Vietto vive un gran presente en Racing, pero está en duda por una molestia muscular Gustavo Garello - AP

Por el lado de Botafogo, el entrenador interino Claudio Caçapa recuperará a Gregore, mediocampista central titular que se perdió la ida por la expulsión en la final de la última Libertadores. Además Artur, extremo derecho que llegó desde Zenit a principios de año y que se perdió los últimos partidos por lesión, podría formar parte del once inicial en el afán de revertir el resultado adverso. De concretarse el ingreso del delantero, podrían salir Allan o Newton.

LA NACION