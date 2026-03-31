En qué canal pasan España vs. Egipto por un amistoso hoy

Entre los 38 amistosos que se desarrollan este martes en la última jornada de la primera fecha del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales se destacan varios y uno de ellos es el de España vs. Egipto, programado a las 16 (hora argentina) en el RCDE Stadium de Barcelona con arbitraje del búlgaro Georgi Kabakov.

El cotejo no se transmite por TV en la Argentina y la única opción para verlo en vivo es la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Egipto se prepara para el Mundial 2026 y enfrenta a uno de los candidatos al título Themba Hadebe - AP

La previa de España vs. Egipto

Ambos combinados se preparan para el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y disputan el último encuentros antes de que sus entrenadores, Luis De la Fuente y Hossam Hassan, respectivamente; definan la lista de jugadores convocados.

La Furia Roja, al igual que la Argentina, tuvo que organizar amistosos a contrarreloj tras concelarse la Finalissima en Qatar por el conflicto bélico en Medio Oriente y, a diferencia de la albiceleste, consiguió rivales de mayor envergadura como Serbia -victoria 3 a 0- y su par egipcio.

Luis de la Fuente es el entrenador de la selección de España, una de las máximas favoritas a ganar el Mundial 2026

Los africanos, por su parte, se preparan para competir en la cita ecuménica y, aunque no están entre los candidatos, hacer un buen papel en representación de un continente en nunca levantó el trofeo. En su primer amistoso de la fecha FIFA enfrentó a Arabia Saudita y lo goleó 4 a 0.

Posibles formaciones

España: Joan García; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Víctor Muñoz. DT: Luis de la Fuente.

Joan García; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Víctor Muñoz. DT: Luis de la Fuente. Egipto: Mohamed El-Shenawy; Mohamed Hany, Rami Rabia, Hamdy Fathy, Ahmed Abou El Fotouh; Marwan Attia, Emam Ashour; Islam Issa, Ahmed Zizo, Mahmoud Trezeguet; Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.15 contra 19.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 10.0.

Ambos equipos se enfrentaron en dos amistosos y ambos los ganó España 2 a 0. La última fue el 3 de junio de 2006, hace casi dos décadas, en Elche.