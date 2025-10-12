En qué canal pasan Independiente vs. Lanús por el Torneo Clausura 2025 hoy

Independiente y Lanús cierran la jornada de este domingo de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 con el partido correspondiente al grupo B que protagonizan desde las 21.15 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini con arbitraje de Fernando Echenique.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play -se requiere ser cliente de un cableoperador y estar suscripto al ‘pack fútbol’- En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El Granate, si derrota a Independiente, llegará al primer puesto en la zona B del Clausura Bruna Prado� - AP�

La previa de Independiente vs. Lanús

El Rojo es el único equipo que todavía no ganó en el campeonato y se juega su última ficha para pelear por acceder a los octavos de final. Está último en la tabla de posiciones con seis puntos producto de seis empates y cuatro derrotas y busca su primera alegría con Gustavo Quinteros al mando del equipo. Afuera de las copas Sudamericana y Argentina, el conjunto de Avellaneda casi no tiene margen de error para acceder a los playoffs del Clausura y, a su favor, es que debe su encuentro vs. Platense. En caso de hilvanar victorias se acercará al octavo lugar que actualmente ostenta San Martín de San Juan con 14 puntos.

El Granate, en contrapartida, afronta el duelo con un ojo puesto en las semifinales de la Copa Sudamericana que disputará vs. Universidad de Chile, casualmente el equipo que sacó a Independiente a través de un histórico y vergonzoso fallo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) luego de los graves incidentes en la revancha. De la mano de Mauricio Pellegrino, el combinado bonaerense lleva una racha de tres triunfos en sus últimos cuatro juegos y marcha cuarto en la tabla de posiciones del Clausura con 20 puntos (seis victorias, dos empates y tres derrotas). En caso de imponerse en Avellaneda alcanzará al líder, Deportivo Riestra -visitará el lunes al Calamar-, con 23 unidades.

Posibles formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Pablo Galdames, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Ignacio Pussetto y Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; y Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.25 contra 3.75 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 2.90.

Ambos clubes se enfrentaron en la fecha 12 del Torneo Apertura 2025 y empataron 1 a 1 en la Fortaleza con goles de Eduardo Salvio de penal y el chileno Pablo Galdames.