En qué canal pasan Independiente vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2025 hoy

Independiente, que en las últimas fechas logró empezar a revertir un semestre olvidable, y Rosario Central, que está de parabienes, juegan este sábado desde las 21.30 (horario argentino) en Avellaneda, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025, en un partido sin mucho en disputa para el presente, aunque con la ilusión remota, del Rojo, de alcanzar un cupo en la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que se puede ver en vivo por televisión, también está disponible minuto a minuto en canchallena.com, el sitio en el que se pueden seguir al instante las tablas de posiciones, Anual y de Promedios.

Independiente, que arrancó la segunda parte de la temporada muy mal, sin poder ganar (a excepción de un partido de Copa Argentina) hasta hace tres jornadas, pretende reivindicarse y bajarle el telón al campeonato, ante su gente, contra el mejor equipo del año. A sabiendas de que ya no tiene chances de ingresar a los octavos de final, intentará atesorar tres puntos ante un rival de jerarquía conducido por un excampeón de la institución, Ariel Holan.

Ariel Holan, que fue el último DT campeón con Independiente, vuelve al Libertadores de América como entrenador de Rosario Central @rosariocentral

Independiente vs. Rosario Central: todo lo que hay que saber

Fecha 16 del Torneo Clausura 2025 - Grupo B

Día: Sábado 15 de noviembre de 2025.

Hora: 21.30 (horario argentino).

TV: ESPN Premium.

Streaming: Flow, DGO, Telecentro Play.

Estadio: Libertadores de América.

Arbitro: Sebastián Zunino.

Independiente mejoró en las últimas jornadas y logro hilvanas tres victorias vitales

El Rojo tuvo un pésimo segundo semestre y ni siquiera llega a la última jornada con posibilidades de meterse en la ronda de 16. Se ubica 12° en la tabla de posiciones con 15 puntos producto de tres victorias, seis empates y seis caídas. De hecho, los tres triunfos los hilvanó consecutivamente en sus recientes presentaciones y buscará el cuarto para, al menos, aspirar a entrar a la Copa Sudamericana 2026. Pero tampoco depende de sí mismo para lograrlo.

Marcha 12° en la Tabla Anual con 44 unidades y aunque no llega al noveno lugar, aspira a ser décimo para aguardar que se libere un cupo, que alguno de todos los equipos que está encima suyo conquiste el Clausura o que Lanús, que está arriba en la Anual, sea campeón de la edición actual -jugará la definición vs. Atlético Mineiro-.

Rosario Central empató con San Lorenzo en la última jornada, pero es el mejor de la temporada Juan Jose Garcia

Rosario Central, en tanto, buscará sostener su invicto, porque ya logró todo: el primer puesto en la zona B y la clasificación a la Copa Libertadores 2026 a través de la Tabla Anual. Manda con 31 unidades gracias a ocho triunfos y siete igualdades y nadie puede quitarle el lugar de privilegio que le permitirá ser local en todos los cruces hasta las semifinales, si es que avanza.

La única preocupación en el Canalla es Ángel Di María, quien tiene cuatro amonestaciones y en caso de recibir otra tarjeta amarilla, debería cumplir una fecha de sanción. En ese contexto, es probable que sea resguardado para que comience los playoffs “limpio”.

Cómo ver online Independiente vs. Rosario Central

El partido está programado para este sábado a las 21.30 (horario argentino) en el estadio Libertadores de América y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, por su parte, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa y tener contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Ambos clubes se enfrentaron en la fecha 16 del Torneo Apertura 2025 con triunfo de Rosario Central en el Gigante de Arroyito 1 a 0 con gol en contra de Adrián Spörle.