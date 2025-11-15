En qué canal pasan Instituto vs. Talleres por el Torneo Clausura hoy

Instituto y Talleres de Córdoba juegan este domingo a las 17 (horario argentino) para completar el fixture del Torneo Clausura 2025, ya que no tienen demasiado en juego justamente en una jornada en la que casi todos afrontan objetivos muy fuertes en la última fecha. Es que la T estaría en octavos de final del certamen (aunque claro, no debe descuidarse porque podrían superarlo) y la Gloria afuera de esa pelea, así como en la del descenso y el ingreso a las copas.

El encuentro, que se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium, también está disponible minuto a minuto en canchallena.com, el sitio en el que se pueden seguir al instante las tablas de posiciones, Anual y de Promedios.

Talleres, que en la previa de su partido se encuentra séptimo en el grupo B, quiere asegurar el boleto en la próxima instancia, que no lo tiene como tal, porque al menos lo persiguen cinco equipos con chances de desplazarlo. Sin embargo, atraviesa un mejor presente que su rival de turno y está mejor perfilado de cara al compromiso.

La Gloria, 13°, ya no tiene chances de meterse en los octavos de final y tampoco llegó a la jornada apremiada por los descensos. Además, no tiene chances de clasificarse a las copas internacionales. Estas dos últimas condiciones son las que permite la Tabla Anual, que suma los puntos del Torneo Apertura y Clausura 2025: marcha 26°.

Talleres no es el equipo poderoso que supo ser hace poco, pero de mano del DT Carlos Tevez quiere llegar a los octavos de final Mario Sar

Talleres vs. Instituto: todo lo que hay que saber

Fecha 16 del Torneo Clausura 2025 - Grupo B

Día: Domingo 16 de noviembre de 2025.

Hora: 17 (horario argentino).

TV: ESPN Premium.

Streaming: Flow, DGO, Telecentro Play.

Estadio: Juan Domingo Perón.

Arbitro: Yael Falcón Pérez.

En simultáneo a este partido se jugará Vélez vs. River, uno de los que promete más atracción de todos los de este domingo, ya que el Millonario tampoco tiene seguro su boleto en octavos de final del Torneo Clausura 2025 y lo que es peor, está fuera de la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026, la gran obsesión de la mayoría de los equipos grandes del fútbol argentino.

La irregularidad y por momentos, el bajo nivel de juego, llevaron a Instituto a no pelear por nada en la última fecha Foto: FOTOBAIRES Fecha 3 Torneo Clausura Liga Profesional.

Cómo ver online Instituto vs. Talleres

El partido está programado para este domingo a las 17 (horario argentino) en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, por su parte, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa y tener contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

Ambos clubes se enfrentaron en la fecha 16 del Torneo Apertura 2025 con triunfo de la Gloria como visitante por 2 a 1.

Cronograma de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025

Viernes 14 de noviembre

20: Lanús vs. Atlético Tucumán (Zona B) - ESPN PREMIUM

Sábado 15 de noviembre

17: Aldosivi vs. San Martín (SJ) (Interzonal) - ESPN PREMIUM

17: Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra (Zona B) - TNT SPORTS

19.15: San Lorenzo vs. Sarmiento (Zona B) - TNT SPORTS

21.30: Independiente vs. Rosario Central (Zona B) - ESPN PREMIUM

Domingo 16 de noviembre

17: Vélez vs. River (Zona B) - TNT SPORTS

20.15: Estudiantes vs. Argentinos (Zona A) - TNT

20.15: Newell’s vs. Racing (Zona A) - TNT SPORTS

20.15: Boca vs. Tigre (Zona A) - ESPN PREMIUM

20.15: Central Córdoba vs. Banfield (Zona A) - ESPN 2

Lunes 17 de noviembre