A qué hora juega hoy Brasil vs. Francia y por dónde se puede ver en vivo el amistoso de la fecha FIFA

Entre esta semana y la próxima se disputa la última doble fecha FIFA antes del Mundial 2026, en la que todas las selecciones clasificadas afrontarán amistosos para terminar de definir la lista de convocados. En ese contexto, Brasil y Francia protagonizan uno de los más destacados este jueves a las 17 (horario argentino) en el Gillette Stadium de Massachusetts, Estados Unidos, con transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

La Verdeamarela, dirigida por Carlo Ancelotti, integra el Grupo C de la Copa del Mundo junto con Marruecos, Haití y Escocia. Se clasificó tras finalizar en el quinto lugar de la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas con 28 puntos, misma cantidad que Colombia, Uruguay y Paraguay, aunque únicamente supero a la albirroja por diferencia de gol.

Carlo Ancelotti, ganador de una infinidad de títulos a nivel de clubes, quiere levantar la Copa del Mundo con Brasil Silvia Izquierdo - AP

En la previa del encuentro ante los franceses, el entrenador italiano se refirió a la ausencia de Neymar Jr. en la convocatoria. Su respuesta, breve pero cargada de significado, marcó el tono de toda la conferencia: “Escucho todo. Es normal. En el fútbol todos tienen una opinión. No es una ciencia exacta. Tengo que respetar la opinión de todos”. En esas palabras hay una estrategia clara: la de evitar confrontar. Tampoco pretende exponer y, mucho menos, cerrar puertas. Pero también hay una señal de autoridad. Porque, aún reconociendo el ruido externo, el técnico dejó en claro que la decisión le pertenece.

Francia, por su parte, estará en la zona I con Senegal, Noruega y el ganador del repechaje intercontinental 2 (Bolivia, Surinam o Irak). Obtuvo su boleto para el certamen ecuménico luego de culminar en lo más alto del Grupo D de las eliminatorias europeas por delante de Ucrania -que buscará clasificarse a través de las repescas-, Islandia y Azerbaiyán.

La selección de Francia llegó a la final en los últimos dos Mundiales: fue campeón en 2018 y subcampeón en 2022

En los últimos días se puso en duda la presencia de Kylian Mbappé en el amistoso ante los brasileños por una lesión en la rodilla izquierda, pero finalmente se recuperó y sumará minutos. “Hablaba con frecuencia con Kylian. No había ninguna obligación de que estuviera presente, pero por su parte estaba claro que quería estar aquí con nosotros como jugador”, dijo el DT Didier Deschamps. “Hoy no tengo nada. Eso ya quedó atrás, estaba siguiendo un protocolo en el que quería volver a jugar poco a poco. Espero poder jugar durante estas fechas y volver a ser decisivo”, afirmó el delantero.

Brasil vs. Francia: cómo ver online

El amistoso internacional está programado para este jueves a las 17 (horario argentino) en Massachusetts, Estados Unidos. Se transmite en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma digital Disney+, en su plan Premium (se requiere tener una suscripción activa para acceder al contenido).