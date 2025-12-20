En qué canal pasan Platense vs. Estudiantes por el Trofeo de Campeones 2025 hoy

Este sábado, desde las 18, Platense y Estudiantes de La Plata se enfrentan en el marco del Trofeo de Campeones 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, se disputa en el estadio Único de San Nicolás y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN Premium y TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Calamar se clasificó a esta definición histórica para el club al conquistar el Torneo Apertura 2025, cuando venció a Huracán por 1 a 0 en la final. Un golazo de Guido Mainero sentenció aquella definición, permitiéndole al conjunto de Vicente López celebrar su primera vuelta olímpica en 120 años de existencia y, de paso, clasificarse a la Copa Libertadores por primera vez.

Platense, campeón del Torneo Apertura 2025, jugará la Copa Libertadores por primera vez en 2026 Juan José García - FOTOBAIRES

El Pincha, por su parte, obtuvo su boleto al coronarse campeón del Torneo Clausura. En una definición cargada de tensión, se impuso a Racing en la tanda de penales, luego de un empate 1 a 1 en el tiempo reglamentario por los tantos de Guido Carrillo para Estudiantes y Adrián ‘Maravilla’ Martínez para la Academia. El mérito del equipo platense se magnifica al considerar que superó todas las instancias de eliminación directa como visitante, tras haber terminado en la octava posición del Grupo A en la etapa regular.

Platense vs. Estudiantes: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 18 (horario argentino) en San Nicolás y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales deportivas directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Estudiantes corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el título, en el Trofeo de Campeones 2025 de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.02 contra los 4.20 que se repagan por un hipotético triunfo de Platense. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.15.

Con Eduardo Domínguez como DT, Estudiantes es favorito a ganar el Trofeo de Campeones 2025 LUIS SANTILLAN - AFP

