En qué canal pasan Racing vs. Barcelona por la final del Mundial de Clubes Sub 18 hoy

Este miércoles, desde las 17 (horario argentino), Racing y Barcelona protagonizan la final del Mundial de Clubes Sub 18. Ambos equipos se consolidaron como los mejores del certamen y se disputarán mano a mano el trofeo. El encuentro definitorio se disputa en el estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel de la ciudad de Córdoba, en España, y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma Disney+, en su plan Premium.

La Academia se metió en la definición tras derrotar nada menos que a Real Madrid por 2 a 1 en semifinales, con goles de Aquiles Mansilla y Bautista Pérez (Alejandro Mora anotó el tanto del Merengue). El equipo argentino está aprovechando al máximo su primera participación en un torneo formativo, que se realiza por invitación. El campeonato en cuestión transita su 16ª edición y este año se reanudó tras una interrupción de cuatro años.

Su rival de turno superó la instancia de los cuatro mejores al vencer a Palmeiras por penales luego del empate 2 a 2 en tiempo reglamentario. En los 90′, Iu Martínez convirtió un doblete para el conjunto catalán; mientras que Juliano Viana y Juan Gabriel Ferreira anotaron para el Verdão. En los remates desde los doce pasos, el Barça se quedó con la victoria por 4 a 2 y, así, eliminó al campeón de las últimas dos ediciones.

El 'Predio Tita' de Racing vs. 'La Masía' de Barcelona: la final del Mundial de Clubes Sub 18 2025

Racing vs. Barcelona: cómo ver online

La final del Mundial de Clubes 2025 se disputa este miércoles en Córdoba, España, y se transmite en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma digital Disney+, en su plan Premium (se requiere tener una suscripción activa para acceder al contenido).

Racing recibió la invitación al Mundial de Clubes Sub 18 2025 en reconocimiento a su trabajo en las divisiones inferiores en el predio ‘Tita Mattiussi’, del que surgieron, entre tantos futbolistas, Diego Milito y Rodrigo De Paul. El propio Milito, actual presidente del club de Avellaneda, publicó en una historia en Instagram un mensaje de reconocimiento a los juveniles: “Con garra, con humildad, con respeto. Vamos los chicos, vamos Racing!”, escribió.

El mensaje de aliento de Diego Milito, Presidente de Racing, para los juveniles de la Academia Captura

El DT del plantel es Matías “Chaco” Martínez, ex defensor central de Racing que el año pasado se sumó al organigrama de las inferiores. El equipo está conformado por ocho futbolistas de la sexta división (categoría 2008) y 12 de la séptima (2009). Esta última camada es una de las más destacadas de la Academia, ya que pelea por el título de los torneos de la AFA. Algunos de los jugadores más destacados son Lucas Álvarez, Benjamín Borowik y Erik Florentín, habitualmente convocados a la selección argentina Sub 16.

