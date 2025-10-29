En qué canal pasan Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores 2025 hoy

Este miércoles, desde las 21.30, Racing y Flamengo se enfrentan en el marco de la vuelta de una de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del chileno Piero Maza, se disputa en el Cilindro de Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y DSports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Academia se metió entre los cuatro mejores del certamen continental más importante de Sudamérica tras dejar en el camino a Vélez por 2 a 0 en el acumulado de la serie, gracias a un triunfo por 1 a 0 como visitante con un gol de Adrián ‘Maravilla’ Martínez y una victoria por el mismo resultado como local con un tanto de Santiago Solari. La única vez que levantó el trofeo fue en 1967, por lo que sueña con repetir la hazaña y mantener la buena racha en el plano internacional, tras la obtención de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

Racing no pudo con Flamengo en la ida de las semifinales y se jugará todo en el Cilindro MAURO PIMENTEL - AFP

El Mengão, por su parte, se clasificó al eliminar a Estudiantes de La Plata por penales, luego de empatar 2 a 2 en el resultado global, producto de una victoria por 2 a 1 en Brasil con goles de Pedro y Guillermo Varela (Léo Pereira en contra descontó para el Pincha), y una derrota 1 a 0 en la Argentina por un tanto de Gastón Benedetti. Ganó el torneo tres veces, la última de ellas en 2022 y las anteriores en 2019 y 1981.

En la ida, disputada la semana pasada en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, Flamengo ganó por la mínima diferencia con un gol en contra de Marcos Rojo.

Racing vs. Flamengo: cómo ver online

El encuentro está programado para este miércoles a las 21.30 en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports y Telefé, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

Fox Sports.

Telefé.

Disney+ Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones