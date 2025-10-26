En qué canal pasan Real Madrid vs. Barcelona por la Liga de España 2025-2026 hoy

Este domingo, en el marco de la fecha 10 de LaLiga 2025-2026, Real Madrid y Barcelona se enfrentan en una nueva edición del Clásico de España, la primera con un argentino en el plantel, Franco Mastantuono en el Merengue, desde que Lionel Messi dejó el Barça en 2021. El encuentro se disputa en el estadio Santiago Bernabéu a partir de las 12.15 (hora argentina) y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

El Merengue, que viene de ganarle 1 a 0 a Getafe con un gol de Kylian Mbappé, se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones del certamen español con 24 puntos, producto de ocho victorias y apenas una derrota. La presencia de Mastantuono en el once inicial del local no está garantizada, pero es casi un hecho que sumará minutos.

Kylian Mbappé convirtió el único gol de Real Madrid en el triunfo de la fecha pasada ante Getafe Manu Fernandez - AP

El conjunto catalán, por su parte, está segundo con 22 unidades (siete triunfos, un empate y una caída) y afrontará este compromiso sin su DT Hansi Flick, quien deberá afrontar una fecha de suspensión. En la última jornada venció por 2 a 1 a Girona como local por los tantos de Pedri y Ronald Araújo (Axel Witsel empató transitoriamente para los gerundenses).

Real Madrid vs. Barcelona: cómo ver online

El clásico está programado para este domingo a las 12.15 (horario argentino) en Madrid, España, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Real Madrid corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.02 contra los 3.33 que se repagan por un hipotético triunfo de Barcelona. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.39.

A pesar de ser visitante y no partir como favorito, Barcelona quiere dar el golpe ante su clásico rival

Posibles formaciones