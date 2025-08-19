En qué canal pasan Real Madrid vs. Osasuna por la Liga de España 2025-2026 hoy

Este martes, desde las 16 (hora argentina), Real Madrid -con Franco Mastantuono entre los convocados- y Osasuna se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 1 de LaLiga 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Adrián Cordero, se disputa en el estadio Santiago Bernabéu y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Merengue afrontará una temporada en la que intentará mejorar lo hecho en el ciclo anterior, en el que únicamente pudo ganar la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental 2024. El objetivo principal es volver a quedarse con la UEFA Champions League, certamen en el que se mantiene como el máximo ganador de la historia con un total de 14 consagraciones, el doble que su perseguidor más cercano, Milan. Además de Mastantuono, que podría debutar en esta jornada, y del flamante DT Xabi Alonso, Ral Madrid abrochó la llegada de Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras y Dean Huijsen.

Trent Alexander-Arnold ya se adaptó a Real Madrid: es el dueño del carril derecho y, también, de la pelota parada DAN MULLAN� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Los Rojillos, por su parte, se ilusionan con mantenerse lejos de la zona de descenso y cerca de los puestos de acceso algún torneo internacional (Conference League, Europa League o Champions League). En la temporada pasada terminaron novenos con 52 puntos, la misma cantidad de Rayo Vallecano, pero se quedaron a las puertas de jugar la Conference por los criterios de desempate (diferencia de goles en los enfrentamientos directos entre ambos). La gran estrella del plantel, en el que no hay sudamericanos, es el croata Ante Budimir, que fue sondeado justamente por Real Madrid en este mercado de pases tras su gran rendimiento en el 2024-2025 (anotó 21 goles).

Real Madrid vs. Osasuna: cómo ver online

El encuentro se disputa este martes en Madrid, España, y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Real Madrid corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.23 contra los 15.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Osasuna. El empate, por su parte, cotiza cerca de 7.70.