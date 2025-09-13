En qué canal pasan Real Sociedad vs. Real Madrid por la Liga de España 2025-2026 hoy

El encuentro, que tendría a Franco Mastantuono como titular en el Merengue, se disputa este sábado a las 11.15 (hora argentina) en el estadio Anoeta
- 2 minutos de lectura'
Este sábado, desde las 11.15 (hora argentina), Real Madrid visita a Real Sociedad en un partido correspondiente a la fecha 4 de LaLiga de España 2025-2026. El encuentro, que tendría a Franco Mastantuono como titular en el visitante, se disputa en el estadio Anoeta y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN o vía streaming en Disney+. El minuto a minuto de este partido y todos los de la jornada se puede seguir en canchallena.com.
El Merengue, dirigido por Xabi Alonso tras la salida de Carlo Ancelotti a la selección de Brasil, comenzó la temporada con el pie derecho. Ganó los tres partidos que disputó hasta el momento, el último de ellos por 2 a 1 frente a Mallorca, el 30 de agosto. Es líder con puntaje perfecto junto a Athletic Club de Bilbao, que a continuación en la jornada recibe a Alaves.
Real Sociedad, por su parte, aún no ganó. Estn en el 17° lugar de la tabla de posiciones con dos unidades producto de dos empates y una caída en lo que va del certamen.
Real Sociedad vs. Real Madrid: cómo ver online
El encuentro se disputa este sábado en San Sebastián, País Vasco, España, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN. Por su parte, quienes cuenten con DGO, Flow o Telecentro Play pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de las plataformas (se requiere una suscripción activa). Disney+ también dispone del partido en vivo, mientras que el minuto a minuto está en canchallena.com.
- ESPN (DGO, Flow y Telecentro Play).
- Disney+.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Liga de España
Bajo presión. Simeone, tras el mal arranque de Atlético de Madrid: qué dijo sobre Almada y Nico González
Se jugará en dos semanas. La contundente respuesta del DT de Real Madrid sobre la posible cesión de Mastantuono para el Mundial Sub 20
"Un club muy grande". Nico González, otro futbolista de la selección argentina que estará en manos de Simeone
- 1
Mundial 2026: se recibieron más de 1,5 millones de solicitudes en 24 horas en la preventa de las entradas
- 2
Papu Gómez habló de Scaloni y de su paso por la selección, en la cuenta regresiva a su vuelta al fútbol tras la sanción por doping
- 3
Rosario Central vs. Boca Juniors, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online
- 4
Racing venció a San Lorenzo con Nazareno Colombo como figura y volvió al triunfo