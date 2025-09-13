En qué canal pasan Real Sociedad vs. Real Madrid por la Liga de España 2025-2026 hoy

Este sábado, desde las 11.15 (hora argentina), Real Madrid visita a Real Sociedad en un partido correspondiente a la fecha 4 de LaLiga de España 2025-2026. El encuentro, que tendría a Franco Mastantuono como titular en el visitante, se disputa en el estadio Anoeta y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN o vía streaming en Disney+. El minuto a minuto de este partido y todos los de la jornada se puede seguir en canchallena.com.

El Merengue, dirigido por Xabi Alonso tras la salida de Carlo Ancelotti a la selección de Brasil, comenzó la temporada con el pie derecho. Ganó los tres partidos que disputó hasta el momento, el último de ellos por 2 a 1 frente a Mallorca, el 30 de agosto. Es líder con puntaje perfecto junto a Athletic Club de Bilbao, que a continuación en la jornada recibe a Alaves.

Arda Guler y Franco Mastuantono prometen ser una dupla que le dé muchos réditos deportivos a Real Madrid THOMAS COEX - AFP

Real Sociedad, por su parte, aún no ganó. Estn en el 17° lugar de la tabla de posiciones con dos unidades producto de dos empates y una caída en lo que va del certamen.

Real Sociedad vs. Real Madrid: cómo ver online

El encuentro se disputa este sábado en San Sebastián, País Vasco, España, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN. Por su parte, quienes cuenten con DGO, Flow o Telecentro Play pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de las plataformas (se requiere una suscripción activa). Disney+ también dispone del partido en vivo, mientras que el minuto a minuto está en canchallena.com.

ESPN (DGO, Flow y Telecentro Play).

Disney+.

Minuto a minuto: canchallena.com.



