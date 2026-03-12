LA NACION

En qué canal pasan River vs. Huracán por el Torneo Apertura 2026 hoy

El encuentro correspondiente a la fecha 10 del Grupo B se disputa este jueves a las 21.30 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con aforo reducido

Juan Fernando Quintero es el capitán de River ante la ausencia de Franco Armani y podría ser titular ante Huracán
Este jueves, desde las 21.30, Huracán y River se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 10 del Grupo B del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Nicolás Ramírez, se disputa en el estadio Tomás Adolfo Fucó, con aforo reducido por el colapso de una estructura interna en un complejo de viviendas cercano, y se puede ver en vivo por TV a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Globo está sexto en la tabla de posiciones de su zona con 12 puntos, producto de tres victorias, tres empates y dos derrotas. En la última jornada le ganó 3 a 1 a Belgrano como local con un doblete del joven de 17 años Thaiel Peralta y un tanto del colombiano Óscar Cortés (Franco Vázquez descontó para el Pirata).

Thaiel Peralta, la nueva joya de Huracán: con 17 años lleva la 10 y es la figura del Globo
El Millonario, por su parte, se mantiene en el séptimo lugar de la clasificación general con 11 unidades, misma cantidad que Gimnasia de La Plata, equipo al que supera por diferencia de gol (0 contra -1). Viene de empatar 1 a 1 con Independiente Rivadavia por los goles de Gonzalo Montiel y Gonzalo Ríos. Será el debut de Eduardo ‘Chacho’ Coudet como DT, quien llegó para reemplazar a Marcelo Gallardo y firmó contrato hasta diciembre de 2027.

Huracán vs. River: cómo ver online

El partido está programado para este jueves a las 21.30 en el barrio porteño de Parque Patricios y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

  • TNT Sports.
  • Flow - TNT Sports.
  • Telecentro Play - TNT Sports.
  • DGO - TNT Sports.
  • Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.57 contra los 3.12 que se repagan por un hipotético triunfo de Huracán. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.86.

Las casas de apuestas ponen a River como favorito al triunfo en el encuentro ante Huracán
Posibles formaciones

  • Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Thaiel Peralta, Oscar Romero, Oscar Cortés; y Jordy Caicedo.
  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Tomás Galván o Juan Fernando Quintero, Kendry Páez; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.
