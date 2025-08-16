En qué canal pasan Vélez vs. Independiente por el Torneo Clausura 2025 hoy

El encuentro entre el Fortín y el Rojo se disputa este sábado a las 20.30 en el estadio José Amalfitani, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer
Este sábado, desde las 20.30, Vélez e Independiente se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 5 del Grupo B del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que cuenta el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, se disputa en el estadio José Amalfitani y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto, que el próximo martes jugará la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 ante Fortaleza (en la ida, en Brasil, igualaron 0 a 0) está octavo en su zona con cinco puntos, producto de un triunfo, dos empates y una derrota. Viene de caer por la mínima diferencia ante San Lorenzo, como visitante, por un gol de Alexis Cuello.
El Rojo, por su parte, se mantiene en el último lugar con apenas dos unidades (dos igualdades y la misma cantidad de caídas), la última de ellas conseguida ante River en la fecha pasada tras empatar 0 a 0. El miércoles de la semana próxima intentará remontar el 1 a 0 adverso ante Universidad de Chile en los octavos de la Copa Sudamericana 2025.
Vélez vs. Independiente: cómo ver online
El partido está programado para este sábado a las 20.30 en el barrio porteño de Liniers y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Vélez corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.71 contra los 2.93 que se repagan por un hipotético triunfo de Independiente. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 2.92.
Posibles formaciones
- Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordón, Aaron Quiros, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Tomás Galván, Matías Pellegrini; y Braian Romero.
- Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Franco Paredes, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Pablo Galdames, Iván Marcone, Lautaro Millán; Matías Abaldo, Ignacio Pussetto y Diego Tarzia.
