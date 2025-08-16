En qué canal pasan Vélez vs. Independiente por el Torneo Clausura 2025 hoy

Este sábado, desde las 20.30, Vélez e Independiente se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 5 del Grupo B del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que cuenta el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, se disputa en el estadio José Amalfitani y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto, que el próximo martes jugará la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 ante Fortaleza (en la ida, en Brasil, igualaron 0 a 0) está octavo en su zona con cinco puntos, producto de un triunfo, dos empates y una derrota. Viene de caer por la mínima diferencia ante San Lorenzo, como visitante, por un gol de Alexis Cuello.

Guillermo Barros Schelotto, DT de Vélez, intentará derrotar a Independiente en el Amalfitani EITAN ABRAMOVICH� - AFP�

El Rojo, por su parte, se mantiene en el último lugar con apenas dos unidades (dos igualdades y la misma cantidad de caídas), la última de ellas conseguida ante River en la fecha pasada tras empatar 0 a 0. El miércoles de la semana próxima intentará remontar el 1 a 0 adverso ante Universidad de Chile en los octavos de la Copa Sudamericana 2025.

Vélez vs. Independiente: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 20.30 en el barrio porteño de Liniers y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Flow - ESPN Premium.

Telecentro Play - ESPN Premium.

DGO - ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Vélez corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.71 contra los 2.93 que se repagan por un hipotético triunfo de Independiente. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 2.92.

Las casas de apuestas ponen a Vélez como favorito al triunfo en el partido ante Independiente Thiago GADELHA / AFP - AFP�

Posibles formaciones