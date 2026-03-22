Entradas para Argentina vs. Mauritania en la Bombonera: precios y dónde comprar para el amistoso

La selección argentina se enfrenta este viernes 27 de marzo a Mauritania, en la Bombonera, desde las 20.15 (horario argentino), en el primero de los dos amistosos enmarcados en la fecha FIFA de este mes en la que la mayoría de los equipos clasificados al Mundial 2026 intentarán pulir detalles de cara a esa competencia. El equipo albiceleste, sin embargo, tendrá enfrente a un rival de nula jerarquía, un oponente de urgencia que AFA consiguió luego de que se cancelara la Finalissima con España, justamente pautada para esta fecha. Entonces, la Argentina, 2 del ranking mundial, se verá las caras con el 115°, en reemplazo del 1°, como es la Furia Roja. Este lunes, desde las 10 empieza el expendio de entradas.

Como es habitual cada vez que juega en el país, los tickets para ver a la selección de Lionel Scaloni y el capitán Lionel Messi, se venden por Deportick.com. Este domingo, la AFA dio a conocer los precios, que oscilan entre 90.000 pesos argentinos a unos 490.000, en el lugar más preferencial. La venta es exclusivamente online y el canje por la entrada física se realizará desde este martes 24 de marzo hasta el jueves 26 en las boleterías del estadio de Huracán, de 9 a 15.

Estos son los precios de las entradas para ver a la selección argentina ante Mauritania

Tras este encuentro, la selección volverá a medirse con otro equipo africano, Zambia, 91° del mundo. También se llevará a cabo en la Bombonera, pero será el martes 31 en idéntico horario, las 2015.

Si bien los rivales no son de la jerarquía que requiere un campeón del mundo, como lo es la Argentina tras ganar el título en Qatar 2022, el DT Scaloni le impregnará la seriedad que lo caracteriza para tratar de sacar algunas conclusiones que necesita para terminar de dibujar su lista de convocados.

En este sentido, muy lejos de los amistosos de alta gama que tendrán otros candidatos de la Copa del Mundo, y pudiendo completar la previa de la Copa del Mundo sin haberse medido con europeos desde que ganó el título en Medio Oriente, la selección intentará ponerle dignidad a sus presentaciones. Y darle también al público, la posibilidad de estar cerca.

La selección argentina derrotó 2 a 0 a Angola el 14 de noviembre en Luanda, en otro amistoso de poca jerarquía @Argentina

La última vez que jugó en la Bombonera fue el 20 de noviembre de 2024, por las Eliminatorias, con triunfo por la mínima diferencia ante Perú con un gol de Lautaro Martínez. Desde la inauguración del estadio ubicado en el barrio porteño de la Boca en 1940, el seleccionado albiceleste se presentó allí en 36 partidos, con un saldo de 25 victorias, ocho empates y tres derrotas.

Convocados de la selección argentina para enfrentar a Mauritania

Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Juan Musso (Atlético Madrid)

Defensores

Nahuel Molina (Atlético Madrid)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Cristian ‘Cuti’ Romero (Tottenham)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Marcos Senesi (Bournemouth)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata)

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)

Gabriel Rojas (Racing Club)

Marcos Acuña (River Plate)

Mediocampistas

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Máximo Perrone (Como)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Chelsea)

Valentín Barco (Racing Estrasburgo)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Nico Paz (Como)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

Delanteros

Lionel Messi (Inter Miami)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Nicolás González (Atlético Madrid)

Giuliano Simeone (Atlético Madrid)

Thiago Almada (Atlético Madrid)

José López (Palmeiras)

Julián Álvarez (Atlético Madrid)

Joaquín Panichelli (Racing Estrasburgo)

*Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli se sumaron a la lista de convocados este viernes, tras no ser citados en primera instancia.

El DT Lionel Scaloni había advertido que necesitaban partidos de calidad; le consiguieron todo lo contrario Agencia AFP

Qué es Deportick y cómo comprar

El sitio de venta de ockets es el mismo que se utiliza desde 2023 para partidos de la selección. Para poder comprar se requiere registrarse con un mail y, luego, seguir los pasos correspondientes y habituales como precisar la cantidad de entradas, elegir la ubicación, el método de pago y adquisición de los mismos, entre otros. Al precio se le añade un “costo de servicio”.

Una vez confirmada la adquisición, el usuario recibirá por mail una fecha y horario para retirar en un punto determinado el ticket físico con el que deberá entrar al estadio. En este caso, la cancha de Huracán en Parque Patricios, Buenos Aires.