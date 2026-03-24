Enzo Fernández, la pieza de elite que sostiene su condición de campeón del mundo y es líder en la selección argentina

Es una pieza determinante. De aquel jugador que había entrado por la ventana a la Copa del Mundo de Qatar 2022 ya no queda ni un vestigio. Con apenas 25 años, Enzo Fernández, dejó de ser uno de los jugadores que conformaban parte de un bloque de juventud que hacía sonreír a Lionel Messi, para convertirse en parte vital de cualquier engranaje. Porque su ascendencia creció dentro de la selección argentina, porque el campeón del mundo es capitán de Chelsea y su nombre está dentro de la elite de la Premier League.

No se hubiera permitido en otro momento hablar de cuestiones que excedían su tarea dentro del campo. Sin embargo, su palabra comenzó a tener peso propio dentro del universo selección. Entonces, cuando regresó a Argentina, no tuvo problemas en asumir la responsabilidad de defender los amistosos que se tuvieron que organizar de urgencia por la suspensión de la Finalissima, que se iba a disputar ante España. Entonces, cuando pisó Ezeiza, enfrentó a los micrófonos y fue contundente: “Cuando jugamos previamente al Mundial tampoco hubo amistosos tan exigentes, tampoco pasó antes de Qatar, pero tratamos de tomar las responsabilidades con el rival que sea y hacer lo mejor posible”.

"Me hubiera gustado representar a mi país en la Finalissima"



Enzo Fernández contó que "extrañaba mucho estar en Argentina" y, sobre los próximos rivales que enfrentará la Selección, dijo: "Tomamos responsabilidad con quién sea para hacer lo mejor posible". pic.twitter.com/RgjXQWEG6o — Corta (@somoscorta) March 23, 2026

“¿Si tenía ganas que se juegue el partido? Obvio, era una final y encima representando a mi país. Por los problemas que hubo, no se pudo concretar, pero veremos. Los partidos se ganan en la cancha. Somos jugadores y queremos jugar. Y ahora nos enfocamos en lo que viene", comentó cuando le preguntaron si lamenta la suspensión de lo que hubiera sido ese gran choque con España.

Es evidente que la madurez de Enzo Fernández es total, porque ya no busca pasar desapercibido haciendo un culto del perfil bajo, sino que toma la determinación de mostrarse sólido y toma un rol preponderante cuando es necesario y lo demostró en Chelsea también, porque en los últimos días, en plena crisis del equipo inglés fue él quien salió a asumir la compleja situación y estuvo lejos de bajar las tensiones: "A veces, como jugador, hay cosas que no entendemos, y la forma en la que se intentan gestionar las cosas tampoco“.

Enzo Fernandez jugando para Chelsea ante PSG en la Champions League 2026 FRANCK FIFE - AFP

Incluso medios como The Guardian y Daily Mail hablaron de su ascendencia dentro del vestuario de Chelsea y explicaron que el argentino es una palabra autorizada. Es más, estos medios británicos explicaron que Fernández “está cansado” de esperar que el proyecto del equipo inglés despegue definitivamente, lo que podría provocar su salida hacia España.

Sin embargo, él no esquiva el momento y cuando lo consultan es directo: “¿Si se puede garantizar mi continuidad en Chelsea para la próxima temporada? No lo sé. Ahora estoy pensando acá, en la selección. No hay conversaciones con otros equipos. Después viene el Mundial, y veremos luego". Enzo, que llegó a Chelsea procedente de Benfica en enero de 2023 por alrededor de 120 millones de euros, tiene contrato hasta 2032. Pero hace tiempo que su nombre vuelve a tomar forma en otros gigantes de Europa.

A meses del Mundial... ¡¡LOS ARGENTINOS LA ROMPEN EN EUROPA!! Otro gol de Enzo Fernández en la #CHAMPIONSxESPN. pic.twitter.com/o9PiHa71zx — SportsCenter (@SC_ESPN) March 11, 2026

En la temporada 2025/26 de Chelsea se confirma su crecimiento como mediocampista total, capaz de influir en el juego y en los resultados: en esta Premier League, disputó 23 partidos, con 8 goles y 2 asistencias, cifras que marcan su mejor producción ofensiva desde su llegada al fútbol inglés y potenciada por los últimos dos entrenadores, Enzo Maresca y Liam Rosenior. Además, en la Champions League, jugó 8 encuentros, anotó 2 goles y aportó 1 asistencia. Contando todas las competiciones llega a 12 goles.

Se lo advierte seguro, ya no luce sonrisas nerviosas cuando tiene que quedar en el centro de la escena. Se lo siente cómodo, porque entendió que era necesario hacerlo para la función que debe ocupar en cada uno de sus equipos. En Chelsea, su condición de ser el jugador más caro de la historia del club, lo expuso (y lo expone) como a nadie y también en la selección, como campeón del mundo, y entendiendo que Lionel Scaloni ya mandó señales claras que nadie tiene un lugar asegurado, Enzo Fernández demuestra que en su diccionario, más allá de rendimientos buenos o malos, no aparece la palabra “relajarse”.

Sabe muy bien el lugar que ocupa. Si bien tiene más responsabilidades en la selección, busca administrar muy bien el ego, porque el espacio central en el conjunto nacional está concentrado en otros compañeros, pero en especial, en Messi. Por eso cuando le consultan por lo que implica jugar con el capitán, Enzo Fernández lee muy bien qué responder: "No tengo idea de si es la última vez o no de Leo jugando con la selección en la Argentina. Siempre tratamos de disfrutar al máximo con Leo cada momento que tenemos en la selección y lo tomamos siempre con la responsabilidad que corresponde“.

Enzo Fernández es uno de los capitanes de Chelsea Ian Walton - AP

El camino a la Copa del Mundo está en los metros finales y la presencia de Enzo Fernández es una de las pocas certezas que podría leerse no sólo desde la convocatoria de Scaloni sino desde la titularidad, más allá de que el entrenador argentino siempre asegura que sólo Messi tiene un lugar asegurado en el equipo. Si bien aparecen varios volantes de buen presente en el fútbol de Europa, ninguno presenta las características del jugador de Chelsea. Supo ser testigo de las decisiones de Scaloni en la Copa América y en el Mundial, como se fue dando la dinámica interna del grupo, y sabe que sólo se sostiene en la elite con un buen rendimiento.

Incluso, en sus declaraciones fuera del contexto de la selección, se traducen las señales que Scaloni busca para defender la identidad que él se encargó de inocular: “Sentí que tuve un crecimiento deportivo y personal, a medida que fueron pasando los años me fui sintiendo mucho mejor. Es un conjunto de cosas, estar bien afuera de la cancha repercute adentro”, le dijo Enzo Fernández a ESPN hace algunas semanas, y lo que le sucede al jugador por fuera del campo de juego, también lo lee el entrenador argentino.

Enzo Fernández es una pieza clave para la selección argentina que conduce Lionel Scaloni Gustavo Garello - AP

“Siempre es bueno venir a la Argentina, ver a la familia y estar con la selección, que es un gran grupo. Se disfruta todo”, dijo con serenidad en la previa de sumarse a los entrenamientos este martes, ya no atormentado por lo que podía costar su pase, sino por lo que dice su presente.

Por eso, dentro de las señales que pueda buscar la selección argentina respecto de su ambición de defender su posición en la cima del fútbol mundial, Enzo Fernández demostró que mantiene su condición de campeón del mundo y que representa a la perfección el ADN que supo llevar a Messi y compañía conquista la Copa del Mundo, la empresa que se trazaron internamente repetir en la misión Estados Unidos, Canadá y México.