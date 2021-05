Esteban Andrada: cómo fue volver al arco de Boca luego de 39 días y por qué su adiós se ve cada vez más cercano

Tuvieron que pasar 39 días para que Esteban Andrada volviera a defender el arco de Boca. Y tuvo un regreso más que digno. Es más: si no fuera por él, Barcelona podría haberse llevado los tres puntos de la Bombonera. El resultado fue un empate sin goles por el Grupo C de la Copa Libertadores y el arquero xeneize fue uno de los pocos rendimientos individuales aprobados.

Después de un error grosero a los 3 minutos (quiso tocar con un compañero, pero la dejó corta y Campuzano enmendó el error a tiempo), el mendocino voló para la foto -y para evitar el gol del conjunto ecuatoriano- a los 8, luego de un regalo de Campuzano en la zona central que terminó con un gran remate de Damián Díaz. No fue la única atajada de Andrada.

A los 28 el lateral izquierdo Pineida metió un remate cruzado de media vuelta en la medialuna del área, el balón pasó por entre las piernas de López y Andrada, bien ubicado, se arrojó sobre su derecha para desviarla al córner. El otro sofocón se dio a los 40, cuando Soldano peinó un córner y lo dejó mal parado. Sin embargo, el peligro de esa jugada se desintegró rápido.

Las atajadas de Andrada ante Barcelona

“Estamos peleando cosas importantes, estamos en semifinales de un torneo y cerca de avanzar a octavos en la Copa. Puertas adentro este grupo se rompe el lomo para poder seguir mejorando”, declaró el arquero tras el magro 0 a 0 en la Bombonera.

Fue intenso este lapso sin acción para Andrada. Primero le cedió su lugar en el equipo a Agustín Rossi (debió aislarse como consecuencia de ser contacto estrecho de un caso positivo). Y cuando estaba listo para regresar, un turbulento viaje a Guayaquil (precisamente para jugar contra el mismo rival de anoche) terminó con su PCR positivo en suelo ecuatoriano y la obligación sanitaria de hacer el aislamiento en ese país.

Andrada podría continuar su carrera en México o en Europa GETTY - Getty Images South America

Por esos días, las burbujas mediáticas se empacharon cuando la esposa del mendocino se quejó de la situación, primero en sus redes sociales y luego en varios canales. “Ni el Consejo ni el presidente dan la cara. Boca fue negligente con la organización del viaje. Me da vergüenza el manejo de la institución. Salió del país con Boca, se deben hacer responsables. Si no están dadas las condiciones, no deberían jugarse las competiciones internacionales”, disparó Nerina Galasso en TyC Sports.

Lo único cierto es lo que informó Boca en un comunicado. El club “puso a disposición del jugador un avión sanitario para su inmediato regreso al país, pero las disposiciones vigentes en Argentina no permiten el ingreso de personas con Covid 19”. En consecuencia, el jugador fue aislado, sin síntomas y en buen estado de salud, en la habitación de un lujoso hotel, Colon acompañado del médico de Boca Dr. Daniel Ponczosznik.”

Finalmente, en la noche del miércoles de la semana pasada Andrada regresó a Buenos Aires. Llamativamente, a pesar de existir un protocolo según el cual las personas que arriban a la Argentina deben aislarse por 10 días para evitar contagiar a otros ciudadanos, el arquero se presentó en el predio de Ezeiza al día siguiente de aterrizar.

¿BOCA ESTÁ EN DEUDA A NIVEL FUTBOLÍSTICO? Esteban Andrada, sin dudas, declaró lo siguiente desde La Bombonera. pic.twitter.com/dEEKT0V3SN — SportsCenter (@SC_ESPN) May 21, 2021

Descartado del Superclásico por falta de entrenamientos, el mendocino regresó a la titularidad en la noche de este jueves, cumpliendo una aceptable labor en medio de un flojísimo partido del equipo xeneize, que igualó 0 a 0 y llegará a la última fecha de la etapa de grupos (deberá jugar ante The Strongest) sin un lugar asegurado en los octavos de final.

De todas maneras, considerando que la alineación del jueves fue una versión algo alternativa, con retoques, y que Russo preservó a los titulares para el partido del domingo con Racing, por una de las semifinales de la Copa de la Liga, todo indica que el nuevo dueño del arco azul y oro es Agustín Rossi.

Ya no es un intocable

Es evidente. Andrada dejó de ser un intocable. El Consejo de Fútbol comenzó a mirarlo de reojo a fines de enero, cuando le llamó la atención por viralizar imágenes del festejo de su cumpleaños número 30. Allí se lo ve a él y a sus amigos sin respetar los protocolos vigentes, exponiéndose, y exponiendo, a los cerca de 40 invitados a esa celebración a un posible contagio masivo. Lo que más molestó entonces fue la divulgación de fotos de aquella fiesta. “Con esas actitudes, les damos de comer a los contras”, le confiaron entonces a LA NACIÓN desde el club.

El mendocino fue criticado por difundir imágenes de su festejo de cumpleaños en las redes sociales, en las que expuso su falta de cuidados en tiempos de pandemia

Pero hay más. En Boca creen que, a comienzos de abril, el arquero no extremó los cuidados y, sin quererlo, contagió a sus compañeros al seguir entrenándose mientras convivía con un caso sospechoso de Covid, y que ese fue el causante del reciente contagio de Edwin Cardona, Jorman Campuzano, Carlos Zambrano y Marcos Rojo.

En este contexto tirante, en el club de la Ribera suena cada día con más fuerza la versión de que Sabandija será transferido en el próximo mercado de pases. Desde hace al menos dos años el mendocino se ilusiona con jugar en Europa. Su contrato concluye en junio de 2023 y su cláusula de rescisión está estipulada en US$ 25.000.000.

Si bien los últimos sondeos que recibió Boca por su arquero estuvieron muy lejos de esa cifra, en el club están dispuestos a negociarlo si llega una oferta que conforme a todas las partes. De hecho, antes del partido ante Barcelona de Ecuador trascendió que Rayados de Monterrey está interesado en contar con sus servicios y que ya habría hecho algunas averiguaciones extraoficiales. Al mismo tiempo, es sabido que un club europeo también está interesado en Sabandija. Y el arquero también anda con ganas de cambiar de aire.

Después de 9 partidos ausente, Esteban Andrada volvió a ser titular en Boca. Con la seriedad y seguridad por las que tantas veces recibió elogios, y con la incertidumbre que le genera no saber cuántos partidos más defenderá el arco azul y oro antes de emigrar.