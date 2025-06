Final de la Champions League: Fabián Ruiz y Denzel Dumfries, las figuras de PSG e Inter “tapadas” por las estrellas que quieren levantar la copa

Llegó el momento que el mundo del fútbol espera en cada temporada: la final de la UEFA Champions League, esta vez en Múnich, Alemania. No habrá ningún anfitrión presente, tampoco el habitual Real Madrid ni un Barcelona que parecía retomar los grandes tiempos de Lionel Messi y compañía, pero quedó a las puertas. Paris Saint-Germain e Inter serán los protagonistas, uno buscando alzar su primera conquista y otro queriendo hacerse de su cuarta “Orejona”.

Necesitarán de sus grandes estrellas. Sobresalen candidatos a ganar el próximo Balón de Oro, según trasciende: el vuelo de Ousmane Dembélé y la artillería pesada que significa Lautaro Martínez. Tienen a sus segundas guitarras: Kvicha Kvaratskhelia, el refuerzo top de comienzos de año, y la joven promesa Desiré Doué desequilibran por los extremos franceses, mientras que Marcus Thuram es el complemento perfecto para el “Toro”. Sin embargo, para que el funcionamiento sea completo están los actores silenciosos, aquellos que parecen pasar desapercibidos al lado de esos apellidos -y otros pesados-, pero son tan (o más) esenciales. Ahí están Fabián Ruiz en el medio campo de PSG y Denzel Dumfries en el carrilero derecho Nerazzurri. Sus historias, más allá de matices, tienen mucho que ver con la lucha y búsqueda desde muy abajo.

Denzel Dumfries y su tradicional festejo empiezan a tomar carrera para deslizarse en Múnich: luego de una lesión, volvió al equipo y fue importante para llegar a la final. NICOLO CAMPO - AFP

Para empezar, apenas 15 días de vida los separan. Ambos arianos, el volante español nació el 3 de abril de 1996, mientras que el defensor neerlandés lo hizo el 18 del mismo año. Ruiz es un zurdo exquisito; Dumfries, un diestro en modo “tractor” que viaja por toda la banda. Sus recorridos se acercaron en ciertos puntos, pero las diferencias que siempre existen también hacen al relato: las urgencias familiares no resultaban idénticas cuando eran niños, mientras que las oportunidades que luego surgieron en medio de sendos sueños por ser profesionales, tampoco.

Fabián Ruiz nació en Sevilla, en el municipio de Los Palacios y Villafranca e inmerso en un contexto familiar muy humilde. Chari, su madre, debió sacar adelante su vida y la de sus tres hijos: cuando el mediocampista tenía 12 años, sus padres se separaron. “La pasamos mal económicamente”, contó hace menos de un año. En esos difíciles momentos no era consciente de las corridas de su progenitora, que se ocupaba de la casa y la educación de sus niños, trabajaba de lunes a domingo en el rubro de la limpieza (su único ingreso económico) y llevaba a Ruiz a entrenarse en Betis.

El festejo de Fabián ante Arsenal, en medio de estrellas a las que muchas veces destacan por encima: Desiré Doué (14), Nuno Mendes (25), Bradley Barcolá (29) y Joao Neves (87). Thibault Camus - AP

La fe estaba depositada allí silenciosamente: cuando tenía apenas ocho años, en los “potreros” de Los Palacios lo vio jugar el captador de talentos del club bético y rápidamente se lo llevaron. Muestra de la contemplación, pero también de la desesperación por tenerlo, se ocuparon de los gastos de los traslados de cada día y hasta le dieron a Chari un puesto de trabajo dentro de la institución.

Diferente fue el caso de Dumfries, llamado Denzel por la devoción que su padre Boris, de origen arubeño, tenía por el actor Denzel Washington. Si bien el lateral nació en Rotterdam, tampoco su madre Marleen es neerlandesa, sino surinamesa: mientras que Aruba es un país constituyente del Reino de los Países Bajos, Surinam lo fue en el pasado, aunque mantiene lazos.

No obstante, su crianza fue en la nación europea, sin dificultades en casa, pero sí en el campo: tardaron en ver su potencial, no veían un gran futuro en él, al punto de que hasta los ¡18 años! incursionó en las inferiores de clubes amateurs de su país, como el VV Smitshoek y BVV Barendrecht, un pequeño club que pertenece a la liga amateur de mayor categoría en Países Bajos. Hasta que a mediados de 2014 Sparta Rotterdam puso sus ojos desde la segunda división y lo convirtió en profesional.

El golazo de Fabián Ruiz en la segunda semifinal ante Arsenal

Su debut se dio el 20 de febrero de 2015, apenas dos meses después del que tuvo Ruiz en Betis (13 de diciembre de 2014): justo fue la última temporada en la que los andaluces incursionaron en la segunda división española, por lo que ambos futbolistas se estrenaron con 18 años y en la B. Sin embargo, los pocos recursos no fueron el único obstáculo que debió sortear el ‘8’ español hasta llegar al momento deseado. Unos cinco años antes, la entidad bética les dio a él y su madre una especie de ultimátum: “Para mejorar, tiene que crecer un poquito”.

1,59 metro era la estatura del sevillano. “Pasó de un verano (europeo) a otro, de tanto decírmelo pegué el estirón”, le contó al Diario Marca. Pasó a medir 30 centímetros más, manteniéndose hoy a uno del 1,90. ¿Fue una solución? Sí, pero no de inmediato. Le significó escalar a la reserva verdiblanca, pero la novedad la sufriría: “El primer año lo pasé muy mal, me faltaba coordinación”, agregó. Entonces, si bien fue sumando un puñado de minutos en primera, Betis prefirió cederlo a Elche el primer semestre de 2017. Volvió a la segunda, pero con el objetivo personal claro. “Después de cada entrenamiento, me quedaba una hora y media en el gimnasio, todos los días. Me puse a trabajar para ganar músculo”.

Mientras el zurdo talentoso se armaba físicamente, Dumfries, desde Rotterdam, empezaba a silenciar las bromas que le dedicaron en Aruba: cuando jugaba amateurmente con una avanzada edad y los grandes sueños parecían lejanos, el defensor fue citado por el seleccionado caribeño a raíz del origen de su padre. Aceptó sin antes llamar a la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol para asegurarse de que sumar partidos en ese equipo no le impediría en un futuro vestirse de naranja, su mayor anhelo. Pulgar arriba, dos amistosos contra la selección de Guam y, además, un gol.

La tijera de Dumfries en la semi contra Barcelona

A la siguiente convocatoria prefirió ausentarse. Al ser un jugador ignoto, quizás, la respuesta neerlandesa en aquel entonces casi que tuvo un tono desinteresado, pero el reglamento FIFA terminaba preocupando a Dumfries, por lo que argumentó su negación con la convicción de que la oportunidad en Países Bajos se le daría en algún momento.

Se rieron, pero Denzel consiguió a mediados de 2016 el ascenso a la Eredivisie (primera división neerlandesa) con el equipo de su ciudad, siendo destacado como el “Talento del Año”. Una temporada en la máxima categoría y siendo absoluto protagonista bastó para ser transferido por primera vez: Heerenveen lo compró por 750 mil euros. Ya era una realidad del fútbol de elite. Un año apenas se mantuvo allí porque se fue al poderoso PSV Eindhoven, que abonó 5,5 millones de la moneda europea en julio de 2018. Y pocos meses después, Ronald Koeman, buscando la renovación post Mundial de Rusia (Países Bajos no clasificó), lo citó y lo hizo debutar en el seleccionado que soñaba, el 13 de octubre.

2021 fue el último año que Fabián Ruiz defendió la camiseta de Napoli, enfrentándose al Inter de Lautaro Martínez y Denzel Dumfries, a los que cruzará este sábado. GETTY - Getty Images Europe

En tanto, Ruiz se asentó en lo alto del fútbol español un pequeño tiempo posterior al que lo hizo el lateral (en la 2017/2018), cuando retornó a Betis y deslumbró con sus pinceladas desde un tranco alto ya muy dominado. Llamó rápido la atención, diferenciándose en la rápida trascendencia: apenas una temporada les duró a los andaluces, ya que los 30.000.000 de euros que ofreció Napoli, de Italia, fueron irrechazables, una venta con la que Fabián sacó a su madre definitivamente del trabajo. Al igual que al neerlandés, ante una gran venta apareció el seleccionado español para que debutara el 7 de junio de 2019 de la mano de Robert Moreno.

Coincidieron en la Serie A en la temporada 2021/2022, cuando Inter adquirió el pase de Dumfries por casi 15 millones de euros. Ninguno consiguió ese Scudetto (lo ganó Milan) y Ruiz partió a Paris por 22,5 millones. Este sábado, cuando vuelvan a enfrentarse, sí habrá un campeón: tras un camino de complejidades diferentes, pero con etapas similares, uno será campeón de Europa a nivel clubes por primera vez (Fabián ganó la Eurocopa 2024 con España). De esa manera, cerrarán un capítulo que todavía se deben.