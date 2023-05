Gio Simeone, el primer argentino campeón en Napoli después de Diego Maradona

escuchar

En julio de 2022, Giovanni Simeone tuvo una corazonada. Había terminado su mejor temporada en el Calcio con la camiseta de Verona (17 goles en 38 partidos) y sentía que estaba preparado para dar el salto a un equipo competitivo. Había hecho todo el camino previo en Genoa, Fiorentina y Cagliari. Su quinto club en Italia debía ser uno de los grandes, en el que pudiera aprender y mejorar, y probarse a sí mismo. Llegó la propuesta de Napoli, que lo quería como suplente del nigeriano Victor Osimhen, el goleador del equipo. Y si bien la negociación tuvo idas y vueltas y estuvo a punto de caerse, el ex futbolista de River y Banfield siempre tuvo claro que quería jugar en el Diego Armando Maradona, y que quería hacerle honor a ese tatuaje que lo acompaña desde los 13 años: una réplica de la Champions League.

En estos días, la mejor noticia para el entrenador Luciano Spalletti fue la recuperación de Gio, que arrastraba antes del partido con Salernitana un problema muscular. Entre las lesiones y el rendimiento estratosférico de Osimhen, el delantero argentino tuvo una participación periférica en el conjunto con el 1-1 como visitante de Udinese (gol del africano) se coronó campeón de la Serie A este miércoles. Pero no dejó de hacer goles importantes, que significaron puntos para el flamante campeón del Calcio. Los números no mienten: en apenas 686 minutos disputados en todas las competencias (algo más de ocho partidos completos), el hijo mayor del Cholo convirtió ocho goles. Es decir, un grito cada algo menos de noventa minutos. Nada mal.

“La felicidad es inmensa. Salir campeón en Napoli es único por lo que implica para todo el pueblo napolitano, que llevaba tanto tiempo esperándolo. La gente merecía esta alegría”, comentó el delantero. “Como argentino uno siente una emoción especial. El Diego está presente en todos los napolitanos, al igual que pasa con nosotros, los argentinos. Los hinchas no paran de recordarme que soy el primer argentino que tiene la suerte de vivir estos momentos desde Diego. Es muy emocionante, y seguro que él está festejándolo como todos nosotros”, añadió Simeone.

El delantero es el primer argentino campeón de Italia con la camiseta de Napoli desde el ídolo máximo de la ciudad, Diego Maradona. Es cierto que otros compatriotas como Ezequiel Lavezzi, Roberto “Pampa” Sosa, Roberto Fabián Ayala, Hugo Campagnaro, Gonzalo Higuaín, Mariano Andújar, José Luis Calderón, Federico Fernández, Daniel Bertoni (campeón mundial en 1978), José Ernesto Sosa, Germán Denis o Jesús Dátolo también jugaron allí. El Pipita Higuaín, incluso, fue capitán y nave insignia. Lavezzi tuvo grandes rendimientos que le valieron, por ejemplo, un pase a PSG. Pero ninguno pudo consagrarse en la Serie A, el torneo en el que en 1988 Maradona dignificó a los napolitanos y los hizo pelear (y ganar) contra los poderosos Milan y Juventus; los opulentos del norte italiano.

El “Cholito”, un apodo que al principio no le gustaba y al que ahora se acostumbró, se siente como en su propia casa en Nápoles. Es un argentino que vive el fútbol como los italianos. Y esa simbiosis se siente cada vez que pisa el césped del antiguo San Paolo, hoy Maradona. Por eso la emoción tras marcar su primer gol con esa camiseta en ese estadio. Porque fue el llamado de su corazón el que lo depositó en esa ciudad, en ese club; en este momento.

“Estoy encantado de estar aquí”, dijo el delantero de 27 años en una entrevista con Sky Sports. Y agregó: “Un argentino en Nápoles está muy bien bien, todo es fantástico. Este club representa la historia de Italia, la historia de Diego Maradona. Toda la afición me ve como argentino y quiere hablar conmigo precisamente por Maradona. Todo el mundo habla de fútbol, todo el mundo respira fútbol”. La adaptación no le costó. Después de todo, juega en la Serie A desde 2016.

En una entrevista con LA NACION, el mayor de los tres Simeones (cuyos nombres empiezan con G, Giovanni, Gianluca y Giuliano) habló de la importancia de la meditación en su vida: “Me gusta mucho. Con los años fui aprendiendo técnicas de respiración. Leo mucho al respecto: es una lectura muy agradable, que te hace pensar qué es lo realmente importante de la vida”, contó el Cholito.

Los ocho goles de Gio Simeone en Napoli

Su aprendizaje incluye una técnica, que es estudiar a los arqueros rivales. “Cuando meditaba, tuve esta idea”, dijo a Sky Sports. “Todos los arqueros tienen un entrenador, por lo que me dije a mi mismo que si era importante que los arqueros estudiaban a los delanteros, entonces debía ser importante que los delanteros estudiaran a los arqueros”, comentó. Y añadió: “Estudio mucho a los arqueros ahora, por que es importante que los delanteros conozcan su comportamiento cuando patean. Necesito conocer sus movimientos. Lo estudio mucho, muy en profundidad, para saber cuándo y cómo patear. Todo está en mi notebook y antes de cada partido escribo los nombres de los jugadores, así como mis visualizaciones para diferentes escenarios. Y escribo sobre el arquero. Me pregunto qué es lo mejor que puedo hacer contra él. Entonces, visualizo ese tiro”.

La dirección deportiva de Napoli ya tomó una decisión con respecto al futuro del delantero argentino: su contribución para el equipo en los entrenamientos y en los minutos que le tocó jugar ameritan que el club le compre el pase. Así, no regresará a Verona, que recibirá 12 millones de euros, sino que firmará un contrato de larga duración con el flamante campeón de Italia.

Es un futbolista distinto, el menos temperamental y más racional de todo el clan Simeone. “Estudié preparación física. Pero hay mucho más. Me encantaría estudiar las estrellas. Me gusta la historia, la lectura, los documentales, las biografías, la psicología. Es bueno tener otras cosas. Me gusta pescar, caminar, meditar”, dijo en una entrevista con el diario inglés The Guardian. No sería raro que siguiera los pasos de su padre y se volcara a ser entrenador. Por lo pronto, Gio Simeone tiene claro que jugará hasta los 35 años. Tiene tiempo para hacer historia y reescribir los libros. Como en Nápoles, donde acaba de conseguir su primer título fuera de casa. Aunque, a esta altura, el Diego Armando Maradona es casi su segundo patio.