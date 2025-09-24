Horario de Palmeiras vs. River, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

Con la misión de revertir el 2 a 1 sufrido en la ida en el estadio Monumental, River Plate visita este miércoles a Palmeiras en el estadio Allianz Parque de San Pablo con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte en la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro inicia a las 21.30 (hora argentina) y se transmite en vivo por televisión a través de Telefé y Fox Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataformas digitales Disney+ Premium y Mi Telefé. Además, en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Palmeiras sacó ventaja en el Monumental y se perfila como gran favorito para definir la serie Gustavo Garello - AP

La previa de Palmeiras vs. River

El Verdão, que tiene en el plantel a los argentinos Agustín Giay, Aníbal Moreno y José Manuel ‘Flaco’ López, es uno de los equipos más regulares del continente en los últimos años y está entre los favoritos al título del presente certamen continental que conquistó en 1999 y consecutivamente en 2020 y 2021.

En esta edición está invicto con ocho victorias y apenas un empate. En la primera etapa dominó ampliamente el Grupo G con 18 puntos gracias a seis triunfos mientras que en octavos no tuvo problemas ante Universitario de Perú, al que superó 4 a 0 en la ida y con el que igualó sin goles en la vuelta. La otra victoria fue en el primer juego de la serie ante el Millonario, al que quiere dejar atrás ante su gente luego del resultado favorable que obtuvo en la ciudad de Buenos Aires con goles de Gustavo Gómez y Vítor Roque -Lucas Martínez Quarta descontó para el local-.

El Millonario, por su parte, fue semifinalista de la última edición y mantiene viva la ilusión de ganar la Libertadores por quinta vez en la historia tras lo hecho en 1986, 1996, 2015 y 2018. Está obligado a mejorar considerablemente el rendimiento con respecto al primer partido para remontar el resultado adverso y avanzar, objetivo que por lo mostrado por cada conjunto en el Monumental está más lejos en lo futbolístico que en el tanteador porque hay apenas un gol de distancia.

A sabiendas de que falló en la estrategia en el primer partido de la llave, el entrenador Marcelo Gallardo haría modificaciones en la formación inicial. Volvería la línea de cuatro defensores con el ingreso de Martínez Quarta y la duda estaría entre Lautaro Rivero y Paulo Díaz. En el mediocampo sumaría dos volantes: Giuliano Galoppo y Juan Carlos Portillo, quien fue defensor la semana pasada. Ambos acompañarían a Enzo Pérez y Kevin Castaño. Ignacio Fernández podría cederle su lugar a Juan Fernando Quintero mientras que el único delantero que se perfila para estar desde el arranque, ante la baja de Sebastián Driussi por lesión, es Maximiliano Salas.

Maximilano Salas, el único delantero por el que apostaría Marcelo Gallardo para la revancha ante Palmeiras Gonzalo Colini - LA NACION

Posibles formaciones

Palmeiras : Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Mauricio; José Manuel ‘Flaco’ López, Vítor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira.

: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Mauricio; José Manuel ‘Flaco’ López, Vítor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira. River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Ignacio Fernández o Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.77 contra 5.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que le daría la clasificación a Palmeiras, paga hasta 3.40.

El equipo que se imponga en la llave avanzará a las semifinales y esperará por el vencedor de Estudiantes de La Plata y Flamengo. En la ida el conjunto brasileño se impuso como local en el estadio Maracaná 2 a 1 y la revancha se disputará este jueves en la Argentina.