escuchar

Lionel Messi, ausente en los últimos partidos por una lesión muscular, prepara su regreso a las canchas para este sábado, a partir de las 20.30 (horario argentino), en el partido entre Inter Miami y Cincinnati, por la fecha 37 de la Major League Soccer (MLS) 2023. La vuelta del campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 se presume por un posteo en redes sociales realizado el viernes en la cuenta de la franquicia de la Florida: “Nos vemos mañana”, escribió algún community manager junto a una foto del 10.

El encuentro se disputa en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale y se puede ver en vivo únicamente por streaming por intermedio de la plataforma Apple TV+. Inter Miami se ubica 14° en el grupo A, a cinco puntos de New York FC, el último que hasta el momento se estaría metiendo en el repechaje para playoffs, con seis en juego. En tanto el conjunto ohioano, al que los de Florida vencieron en las semifinales de la US Open Cup hace poco más de un mes, es el puntero indiscutido de la zona, puesto que ningún equipo podrá arrebatarle en lo que queda de la temporada regular. Gracias a esto, ya se aseguró levantar el trofeo denominado “MLS Supporters’ Shield”, que queda en manos del mejor equipo de la temporada regular de la liga estadounidense.

Las redes sociales de Inter Miami dieron indicios de un posible regreso de Messi ante Cincinnati MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Inter Miami vs. Cincinnati: todo lo que hay que saber

Fecha 37 de la Major League Soccer (MLS) 2023.

Día : Sábado 7 de octubre.

: Sábado 7 de octubre. Hora : 20.30 (horario argentino).

: 20.30 (horario argentino). Estadio : DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos.

: DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos. Árbitro: Rubiel Vázquez.

Inter Miami vs. Cincinnati: cómo ver online

El encuentro correspondiente a la fecha 37 de la MLS, que se disputa en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, está programado para este sábado a las 20.30 (hora argentina) y se puede ver únicamente por streaming a través de la plataforma Apple TV+. Además, para observar el duelo, también se debe contratar el “MLS Season Pass”, una especie de “pack fútbol” que permite ver todos los partidos de ese certamen. Por otro lado, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El DT de Inter, Gerardo ‘Tata’ Martino, aguarda por la recuperación de su máxima estrella. Messi no completa los 90 minutos de un partido desde hace más de un mes (la última vez fue el 3 de septiembre, cuando su equipo derrotó por 3 a 1 a Los Angeles FC en un encuentro correspondiente a la fecha 30 de la MLS). A nivel de clubes (en el medio intervino con la selección argentina), luego jugó como titular y pidió el cambio a los 37′ en el duelo ante Toronto por la jornada 33. Desde entonces, no integró la convocatoria en el empate 1 a 1 con Orlando City, en la final de la US Open Cup frente a Houston Dynamo (derrota por 2 a 1) y en la igualdad 1 a 1 con New York FC. Además, tampoco formó parte del plantel que recientemente fue derrotado por 4 a 1 por Chicago Fire en la fecha 36 del certamen local estadounidense.

Gerardo 'Tata' Martino, DT de Inter, espera con ansias el regreso de Lionel Messi a las canchas Hector Vivas - Getty Images North America

Posibles formaciones

Inter Miami : Drake Callender; DeAndre Yedlin, Tomás Avilés o Kamal Miller, Serhiy Kryvtsov, Noah Allen; Sergio Busquets, Diego Gómez, Benjamín Cremaschi; Facundo Farías, Leonardo Campana o Josef Martínez y Lionel Messi o Robert Taylor.

: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Tomás Avilés o Kamal Miller, Serhiy Kryvtsov, Noah Allen; Sergio Busquets, Diego Gómez, Benjamín Cremaschi; Facundo Farías, Leonardo Campana o Josef Martínez y Lionel Messi o Robert Taylor. Cincinnati: Alec Kann; Ian Murphy, Nick Hagglund, Matt Miazga, Yerson Mosquera, Raymon Gaddis; Yuya Kubo, Obinna Nwobodo, Luciano Acosta; Aaron-Salem Boupendza y Dominique Badji.