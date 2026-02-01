Kylian Mbappé marcó el gol que evitó el derrumbe de Real Madrid en un Santiago Bernabéu en llamas contra su equipo

El derrumbe estaba a punto de desencadenarse. Un Santiago Bernabéu tronando de fastidio daba cuenta de le qué estaba sucediendo en el campo de juego. En el último suspiro llegó una bocanada de aire que evitó la asfixia. El penal sancionado en la agonía del choque entre Real Madrid y Rayo Vallecano fue la carta que evitó la lluvia de insultos, porque Kylian Mbappé puso el 2-1 definitivo, maquilló otra jornada que venía torcida y eso se tradujo en una despedida con un murmullo, muy lejos de un festejo.

Después del golpe que recibió el miércoles en Lisboa ante Benfica, que lo condenó a jugar los playoffs de la Champions League, Real Madrid necesitaba recuperar su imagen, sanar las heridas que no puede curar desde hace varias semanas, pero estuvo muy lejos de poder lograrlo. El resultado no limpió la falta de respuestas de un plantel repleto de estrellas que lucen aturdidas.

“Fue una victoria de mucho corazón, de mucho alma, nos ha empujado el Bernabéu ante un equipo que nos crea problemas siempre, lo hicieron en la ida, hemos empujado mucho, tuvimos dos tiros en los postes... hasta que ha llegado el premio. Ahora mismo necesitamos trabajar desde la confianza que te da la victoria, vamos a tener dos semanas para poder trabajar con el equipo, con muchas ganas”, dijo Álvaro Arbeloa, el entrenador del conjunto merengue, que sustituyó al despedido Xabi Alonso a inicios de enero.

Vinicius Junior observa cómo la estira del argentino Augusto Batalla no alcanzará: el brasileño anotó el primer gol de Real Madrid ante Rayo Vallecano Manu Fernandez - AP

Las palabras del salvavidas que encontró el presidente Florentino Pérez poco tienen que ver con lo que bajó desde las tribunas del Bernabéu. Y uno de los más señalados por los fanáticos de Real Madrid fue Franco Mastantuono, que volvió a tener una tarde opaca y fue reemplazado a los 15 minutos del segundo tiempo bajo una lluvia de silbidos para dejarle su lugar a Gonzalo García.

Mastantuono comenzó el partido como titular, compartiendo el bloque ofensivo con el francés Kylian Mbappé y el brasileño Vinicius Jr. Era una nueva muestra de confianza por parte de Arbeloa; sin embargo, el argentino no logró imponer su talento y tuvo poco peso ofensivo. No sacó ningún tiro al arco que defendió Augusto Batalla, que tuvo una gran partido y le ahogó más de un festejo a Real Madrid.

Los números de Mastantuono demostraron que no fue su mejor partido, porque en sus 30 toques con la pelota intentó 3 veces gambetear a un jugador de Rayo y nunca pudo superarlo; además, perdió la pelota 8 veces y en 2 oportunidades lo frenaron con falta.

La críticas para el equipo fueron contundentes. Los medios españoles reflejaron lo que sucedió en el Bernabeu y Marca no tuvo contemplaciones: “El caos se apoderó del Bernabéu. Un Real Madrid desbordado emocionalmente, sin orden ni claridad sobre el césped, terminó por verse superado no sólo por el Rayo, sino por un ambiente cada vez más hostil en un estadio que ha dejado de conceder indulgencias. La fractura entre la afición y la plantilla ya no se disimula: se percibe en cada silbido, en cada protesta y en la impaciencia permanente desde la grada".

Mientras que AS también analizó el momento de Real Madrid con dureza: “Ya no va de partido en partido, sino de ratito a ratito frente a un público preso del pánico, no a perder un encuentro, sino a perder la esperanza en un proyecto que vuela ahora con un solo motor”.

Y lo inquietante es lo que transmite Real Madrid, porque ganó ante Rayo, está a un punto de Barcelona y se mantiene en la pelea, pero no puede mostrar sus credenciales de equipo poderoso. El desenlace del juego fue polémico: el árbitro cobró penal luego de que Mendy fallara su intento de despeje e impactara a Brahim. El delantero se dejó caer y Día de Mera pitó, cuando el reloj se acercaba al minuto 98 d epartido. dos después, Mbappé anotó el gol del triunfo, luego de engañar a Batalla.

Florian Lejeune levanta los brazos clamando inocencia, ante el grito de su compatriota Mbappe THOMAS COEX - AFP

Sin embargo, en la mirada de Arbeloa lo que mostraron sus jugadores después de seis partidos es positivo: “Lo que quería de mis jugadores es lo que estoy viendo: compromiso y actitud. El esfuerzo que han demostrado hoy tiene que seguir siendo constante. Esto es el Real Madrid y necesitamos a hacer más que el resto de los equipos para ganar”.

Mientras que Federico Valverde, el capitán del equipo, explicó: “Veníamos de una derrota dura y que uno nunca desea en la Champions, una competición que muchos deseamos ganar. Queríamos cambiar esa imagen, hoy teníamos la primera oportunidad y creo que hicimos un gran partido”.

Sobre el triunfo en la agonía del encuentro dijo: “Ganar trae felicidad y la energía cambia. Pero para mí lo esencial es seguir mejorando y seguir creciendo como equipo, intentar que el partido esté controlado mucho antes del final de los 90 minutos. No siempre podemos estar esperando un fallo del equipo rival. Tenemos que seguir mejorando en ataque y marcar más goles".