“Re duro”: Franco Colapinto jugó en la nieve, cayó de espaldas y generó preocupación entre sus seguidores

Franco Colapinto volvió a captar la atención al compartir una faceta distinta de su día a día fuera de la Fórmula 1. En medio de un breve descanso tras su debut con el Alpine A526, el piloto de 22 años viajó a Andorra, aunque sin alejarse del volante: allí se animó a manejar un kartcross sobre la nieve, una experiencia que combinó adrenalina y destreza en un escenario poco habitual. De todos modos, el momento también generó cierta preocupación entre sus seguidores, especialmente cuando se lo vio saltar y tirarse de espaldas sobre la nieve.

El piloto argentino participó de una jornada de kartcross sobre nieve (Captura: Instagram @francolapinto)

La experiencia tuvo lugar en el Circuit Andorra Pas de la Casa, donde el argentino manejó un vehículo de competición con motor de 600 cc y vivió una jornada a pura adrenalina. Fue el propio piloto quien decidió compartir el momento en sus redes sociales: “¡Increíble la nieve qué linda sos, alta experiencia haciendo lo q más me gusta manejar y manejar!”, escribió en un posteo de su cuenta de Instagram, al que luego sumó otra frase que reflejó su felicidad: “No me divertí tanto nunca. Qué lindo esto”.

Franco Colapinto durante su experiencia en la nieve en Andorra (Captura: Instagram @francolapinto)

Además de sus palabras, Colapinto compartió una serie de videos en los que mostró cada etapa de la experiencia, desde la preparación junto a especialistas hasta las vueltas sobre el circuito nevado. No obstante, algunos de esos registros llamaron la atención de sus seguidores, ya que se lo ve saltando hacia atrás sobre la nieve dura y también jugando y tirándose al suelo, escenas que despertaron preocupación de cara al exigente calendario que está por comenzar con Alpine.

La escena que despertó preocupación entre los fans de Franco Colapinto (Captura: Instagram @francolapinto)

En ese contexto, el propio Franco dejó frases que no pasaron inadvertidas en los videos que publicó. “Mirá si hay una piedra, nos quedamos sin piloto”, se lo escucha decir entre risas, y luego agregó: “Re duro”.

Los mensajes de preocupación de los usuarios

Como era de esperarse, la experiencia que vivió Franco no pasó desapercibida y generó una fuerte repercusión entre sus seguidores. Si bien muchos celebraron verlo relajado y disfrutando de un momento distinto, varias de las imágenes que compartió, especialmente aquellas en las que se lo ve cayendo sobre la nieve, encendieron las alertas de quienes siguen de cerca su carrera y esperan verlo en óptimas condiciones de cara a lo que viene en la Fórmula 1.

Franco Colapinto se tiró en la nieve para jugar y asustó a sus seguidores

“Cuídate Fran te lo pido por favor”, “Esa caída en la nieve me dolió hasta a mí”, “Le dabas con las dos patas al rallycar y la tirada en la nieve te acomodó todos los huesos jajajaja abrazo Fran siga disfrutando genio”, “Se te reinició el Windows con esa caída”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.

Las reacciones en las redes no tardaron en aparecer (Captura: Instagram @francolapinto)

Cabe destacar que la escapada se dio apenas horas después de una semana intensa en España y funcionó como un breve respiro antes de lo que viene. Tras probar por primera vez el nuevo Alpine en el Circuit de Barcelona-Catalunya, Colapinto aprovechó el tiempo libre para seguir sumando experiencia y disfrute arriba de un vehículo, incluso en un contexto distinto, mientras se prepara para su debut como piloto titular del equipo francés en la máxima categoría.