La particular indicación del DT Liam Rosenior a Enzo Fernández en Chelsea: un papel vía Garnacho

La llegada del entrenador Liam Rosenior a Chelsea generó un fuerte impacto en el juego de Enzo Fernández, ya que su ubicación en el campo se vio modificada. En ese marco, durante el encuentro frente a Brentford, que terminó 2-0 en favor del cuadro de Londres por la 22ª fecha de la Premier League, se vio al DT darle de una manera muy particular al argentino una indicación de cómo posicionarse: mediante un papel.

A los 36 minutos, cuando el partido estaba 1-0, la televisión enfocó a Alejandro Garnacho, que tenía un papel que le había dado Rosenior. El extremo argentino corrió para alcanzárselo a Enzo, que se tomó unos segundos para leerlo, levantar un pulgar hacia la zona del banco de suplentes y guardárselo en una media.

El gran rendimiento de Fernández desde su llegada llevó al mediocampista a ser prontamente nombrado como uno de los capitanes de Chelsea. HENRY NICHOLLS - AFP

De acuerdo con seguidores del Chelsea, pudo tratarse de una indicación para que el exfutbolista de River Plate participara más en el ataque. Enzo mostró un gran rendimiento en Stamford Bridge en 85 minutos y aportó una asistencia, justo en el día de su cumpleaños 25.

A los 26 minutos del enfrentamiento con Brentford, el exvolante de River presionó en una salida del rival e interceptó un pase; la pelota cayó en los pies de João Pedro, que abrió el marcador. “Me impresionó muchísimo. Ya sabía que era un jugador excepcional, pero mirándolo de cerca uno ve de qué es capaz. Es un ganador”, declaró Rosenior después del encuentro. El entrenador inglés no pasó por alto el aniversario del mediocampista: “Hoy es su cumpleaños, así que le he dicho que debería ir a un restaurante de carnes y disfrutar de una buena carne argentina. Es un jugador importante”, comentó el reemplazante del despedido Enzo Maresca.

¿Cómo impactó Rosenior en Enzo?

Hace unos días, L’Equipe afirmó que Enzo Fernández se sentía incómodo con la designación de Rosenior al frente de Chelsea, dado que tenía más simpatía con el anterior entrenador, el italiano Maresca. En ese sentido, el medio francés señaló que Paris-Saint Germain estaba dispuesto a pagar 150 millones de dólares para llevarse al argentino en el mercado de pases del próximo verano en Europa.

Sin embargo, el exfutbolista de River se vio favorecido por la llegada de Rosenior, que le dio otro tipo de participación en el campo de juego. El entrenador inglés ha posicionado al argentino de una manera diferente a la que le asignaba Maresca: lo ubica como uno de los mediocampistas centrales, en una localización similar a la que tenía en Benfica, de Portugal.

Compacto de Chelsea 2 vs. Brentford 0

A partir del cambio, Fernández participa en la primera fase para armar el juego, lo que le da más probabilidades de tocar el balón y organizar el comienzo del ataque. Antes no era uno de los encargados de manejar la pelota, y esto le daba menos responsabilidades a la hora de defender. Esta situación lo había beneficiado cuando Maresca era el entrenador: anotó 7 goles en 27 encuentros.

El presente de Enzo Fernández en Chelsea parece haber encontrado un nuevo equilibrio. Entre la indicación anotada en un papel y los elogios públicos de su nuevo DT, el volante argentino muestra su versatilidad y su gran momento, mientras su jerarquía sigue siendo fundamental para el equipo azul.